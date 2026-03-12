منتدى استشراف الشرق الاوسط في بيان: نثمّن المبادرة التي اطلقها فخامة رئيس الجمهورية ونعتبرها خارطة الطريق الامثل لوقف اطلاق النار وحماية لبنان تمهيدا لاتباع مسار سياسي وديبلوماسي داخلي وخارجي لوضع حد للعدوان الاسرائيلي

Lebanon 24