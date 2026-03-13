الحجار: اطّلعت في اجتماع مجلس الأمن المركزي من كلّ الأجهزة على الإجراءات وتداولنا في كلّ ما يُمكن القيام به لتطويرها على الأرض للتأكد من تأمين الأمن بالحد الأدنى رغم الحرب

Lebanon 24