الحجار: نعقد اجتماعات يوميّة مع رئيس الحكومة والوزراء في السراي وأناشد كلّ الشعب التحلّي بالمسؤولية لتجنّب أيّ ردود فعل قد تؤدّي إلى إشكالات داخليّة نحن بغنى عنها

Lebanon 24