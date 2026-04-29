تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أخبار عاجلة

مع تزايد موسيقى الذكاء الاصطناعي Spotify تطلق شارة “موثّق”

Lebanon 24
29-04-2026 | 23:00
A-
A+
مع تزايد موسيقى الذكاء الاصطناعي Spotify تطلق شارة “موثّق”
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تقوم منصة Spotify بإطلاق نظام تحقق جديد يهدف إلى تعزيز الثقة في عصر الموسيقى المُنتَجة بالذكاء الاصطناعي، عبر تقديم شارة جديدة باسم “Verified by Spotify” إلى جانب ميزات إضافية لشفافية الفنانين، تتيح للمستخدمين فهم أوضح لهوية من يستمعون إليه.

ويأتي هذا التحديث في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع الموسيقى نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتوزيع، حيث تؤكد الشركة أن الهدف هو مساعدة المستخدمين على التمييز بين الفنانين الحقيقيين والمحتوى المُولّد آلياً.

ستظهر شارة “موثّق من Spotify” على صفحات الفنانين ونتائج البحث، وتشير إلى أن الحساب خضع لعمليات تدقيق للتحقق من الهوية.

وتوضح الشركة أن الحصول على الشارة يتطلب:

  • استمرار تفاعل الجمهور مع الفنان بشكل منتظم وليس عبر موجات مفاجئة فقط

  • الالتزام بسياسات المنصة

  • وجود حضور واقعي مثل الحفلات أو المنتجات أو الحسابات المرتبطة على منصات التواصل

وأكدت Spotify أن الحسابات التي تبدو مرتبطة بفنانين افتراضيين أو محتوى مُولّد بالكامل بالذكاء الاصطناعي لن تكون مؤهلة للحصول على الشارة في المرحلة الحالية، مع الإشارة إلى أن المعايير قد تتطور لاحقاً.

مراجعة بشرية وآلية

تعتمد عملية التحقق على مزيج من الأنظمة الآلية والمراجعة البشرية لضمان دقة التقييم والتأكد من هوية الفنانين الحقيقيين.

إطلاق تدريجي

سيتم طرح الشارة تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة بسبب العدد الكبير من الفنانين على المنصة، حيث ستخضع ملايين الحسابات للمراجعة بشكل متواصل.

وتشير الشركة إلى أن أكثر من 99% من الفنانين الأكثر بحثاً سيحصلون على الشارة عند الإطلاق، بما يشمل مئات الآلاف من المبدعين، خصوصاً المستقلين.

كما توضح أن غياب الشارة لا يعني رفض الفنان، بل قد يتم التحقق منه لاحقاً.

معلومات إضافية عن الفنانين

إلى جانب الشارة، تختبر Spotify لوحة معلومات جديدة في صفحات الفنانين، تعرض تفاصيل مثل:

  • أبرز محطات المسيرة الفنية

  • نمط إصدار الأغاني

  • النشاطات والحفلات

وتهدف هذه الميزة إلى تقديم صورة سريعة وواضحة عن تطور الفنان، بطريقة تشبه “بطاقة معلومات غذائية” لكنها مخصصة للمحتوى الفني.

هدف التحديث

تؤكد الشركة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية في ظل الانتشار المتزايد للموسيقى المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، ومحاولة الفصل بشكل أوضح بين المحتوى البشري والمحتوى الاصطناعي.

مواضيع ذات صلة
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24