انذار إسرائيلي باخلاء بلدتي جبشيت وصريفا

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في بلدتيْ جبشيت وصريفا
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا… pic.twitter.com/2xmas7DeVF
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2026
