انذار إسرائيلي باخلاء بلدتي جبشيت وصريفا

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذاراً عاجلاً الى المتواجدين في بلدتيْ جبشيت وصريفا.

وقال : في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم، حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة.

كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!

— ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2026