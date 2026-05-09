انذار إسرائيلي عاجل الى سكان هذه البلدات

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذاراً عاجلاً الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: طير دبّا, العباسية, ,معروب, , أرزون, جنّاتا (صور), ,وكتب عبر منصة اكس: في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.وتابع: حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة، فكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!