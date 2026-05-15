|
لبنان
إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان هذه القرى
Lebanon 24
15-05-2026
|
00:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه الجيش
الإسرائيلي
انذارا عاجلا الى
سكان لبنان
المتواجدين في البلدات والقرى التالية: شبريحا حمادية (صور) زقوق المفدي معشوق والحوش.
وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "في ضوء قيام
حزب الله
بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة.
جيش الدفاع الإسرائيلي
لا ينوي المساس بكم.حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة."
وأضاف البيان: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!".
