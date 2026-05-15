إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدات: أخلوا منازلكم فورًا!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: , , , عربصاليم, عرب الجل (صيدا)".أضاف: "في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم".ختم: "حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة.كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!".