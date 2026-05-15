لبنان
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدات: أخلوا منازلكم فورًا!
Lebanon 24
15-05-2026
|
07:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
افيخاي
أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل الى
سكان لبنان
المتواجدين في البلدات والقرى التالية:
عين بعال
,
الخرايب
,
الزرارية
, عربصاليم, عرب الجل (صيدا)".
أضاف: "في ضوء قيام
حزب الله
بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم".
ختم: "حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة.كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!".
