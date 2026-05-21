نيوزيلندا تستدعي السفير الإسرائيلي.. قلق من معاملة ناشطي "أسطول الصمود"
Lebanon 24
21-05-2026
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
ستستدعي
نيوزيلندا
السفير
الإسرائيلي
لديها للتعبير عن "مخاوف بالغة" بشأن معاملة الناشطين المحتجزين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار على غزة، بعد نشر فيديو يظهرهم جاثين ومقيدين، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن
وزير الخارجية
النيوزيلندي وينستون بيترز اليوم.
وبحسب التقارير، هناك ثلاثة نيوزيلنديين من بين مئات الناشطين الأجانب الذين احتجزوا خلال محاولة كسر الحصار الإسرائيلي على غزة.
وقال بيترز: "نتوقع من
إسرائيل
احترام التزاماتها القانونية الدولية، بما فيها معاملتها للنيوزيلنديين المشاركين في الأسطول".
أضاف: "أصدرنا تعليمات لوزارة الخارجية والتجارة باستدعاء السفير الإسرائيلي اليوم لنقل مخاوفنا البالغة بشكل مباشر".
وأشار إلى أنه "في العام الماضي، فرضت نيوزيلندا حظرا على سفر الوزير
بن غفير
بسبب تقويضه الشديد والمتعمد للسلام والأمن وإزالة
آفاق
حل الدولتين".
وأكد أن "سلوكه الأخير في ما يتعلق بأسطول غزة، والذي تعرض حتى لانتقادات شديدة من رئيس وزرائه (بنيامين نتانياهو)، هو دليل إضافي على صحة هذا الموقف".
