المستشار الإعلامي للرئيس بري لـأكسيوس: اتصلتُ بالسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى يوم الأحد وأبلغته باسم الرئيس بري أنّ حزب الله سيكون مستعدًا للالتزام الكامل بوقف إطلاق نار شامل ونحن مستعدون لضمان ذلك

المستشار الإعلامي للرئيس بري لـ"أكسيوس": اتصلتُ بالسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى يوم الأحد وأبلغته باسم الرئيس بري أنّ حزب الله سيكون مستعدًا للالتزام الكامل بوقف إطلاق نار شامل ونحن مستعدون لضمان ذلك

Lebanon 24