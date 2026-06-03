تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": سقوط صاروخ من مسيّرة بجانب سيارة على طريق سينيق ولا اصابات
Lebanon 24
03-06-2026
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت طريق المعمورة وسقوط إصابتين
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت طريق المعمورة وسقوط إصابتين
03/06/2026 13:22:52
03/06/2026 13:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة على طريق إبل السقي
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة على طريق إبل السقي
03/06/2026 13:22:52
03/06/2026 13:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف سيارة في بلدة بلاط - قضاء مرجعيون ولا إصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف سيارة في بلدة بلاط - قضاء مرجعيون ولا إصابات
03/06/2026 13:22:52
03/06/2026 13:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق القاسمية ومعلومات عن سقوط اصابات
Lebanon 24
الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق القاسمية ومعلومات عن سقوط اصابات
03/06/2026 13:22:52
03/06/2026 13:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: شعرت بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان
Lebanon 24
ترامب: شعرت بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان
06:21 | 2026-06-03
03/06/2026 06:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الاعتداء الإيراني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الاعتداء الإيراني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة
06:18 | 2026-06-03
03/06/2026 06:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: من المحتمل أن ألتقي مع المرشد الإيراني في وقت ما
Lebanon 24
ترامب: من المحتمل أن ألتقي مع المرشد الإيراني في وقت ما
06:13 | 2026-06-03
03/06/2026 06:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات مع أميركا
Lebanon 24
ترامب: المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات مع أميركا
06:08 | 2026-06-03
03/06/2026 06:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إيران وافقت على عدم إمتلاك سلاح نووي
Lebanon 24
ترامب: إيران وافقت على عدم إمتلاك سلاح نووي
06:07 | 2026-06-03
03/06/2026 06:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـ"أم تي في" باميلا فنّون
Lebanon 24
بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـ"أم تي في" باميلا فنّون
11:00 | 2026-06-02
02/06/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديد نتنياهو.. هذا ما فعله قادة "حزب الله" الموجودون في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد تهديد نتنياهو.. هذا ما فعله قادة "حزب الله" الموجودون في الضاحية الجنوبية
08:00 | 2026-06-02
02/06/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية: هكذا يعرقل نتنياهو نزع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
صحيفة بريطانية: هكذا يعرقل نتنياهو نزع سلاح "حزب الله"
09:30 | 2026-06-02
02/06/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": "ترتيبات كبرى" دفعت ترامب لتجميد جبهة لبنان
Lebanon 24
"معاريف": "ترتيبات كبرى" دفعت ترامب لتجميد جبهة لبنان
12:00 | 2026-06-02
02/06/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أجهض ترامب خطة اجتياح بيروت؟
Lebanon 24
كيف أجهض ترامب خطة اجتياح بيروت؟
07:30 | 2026-06-02
02/06/2026 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:21 | 2026-06-03
ترامب: شعرت بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان
06:18 | 2026-06-03
الخارجية المصرية: الاعتداء الإيراني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة
06:13 | 2026-06-03
ترامب: من المحتمل أن ألتقي مع المرشد الإيراني في وقت ما
06:08 | 2026-06-03
ترامب: المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات مع أميركا
06:07 | 2026-06-03
ترامب: إيران وافقت على عدم إمتلاك سلاح نووي
06:05 | 2026-06-03
البترول الكويتية: مستوى الإنتاج الطبيعي في مصافي النفط قد يعود خلال أسبوعين بعد انتهاء الأزمة
فيديو
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
03/06/2026 13:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
03/06/2026 13:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
03/06/2026 13:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24