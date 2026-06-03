الخارجية الأميركية: جدّدت الولايات المتحدة دعمها المستمر للحكومتين في ممارسة سيادتهما مؤكدة أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار منفصل

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