تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
04-06-2026
|
00:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 8 حوادث سير في خلال 24 ساعة
Lebanon 24
غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 8 حوادث سير في خلال 24 ساعة
04/06/2026 10:33:31
04/06/2026 10:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
04/06/2026 10:33:31
04/06/2026 10:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
04/06/2026 10:33:31
04/06/2026 10:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
04/06/2026 10:33:31
04/06/2026 10:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بستات ـ صور وسقوط شهيد وجريح
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بستات ـ صور وسقوط شهيد وجريح
03:29 | 2026-06-04
04/06/2026 03:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: أسقطنا 264 مسيّرة روسية خلال الليل
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: أسقطنا 264 مسيّرة روسية خلال الليل
03:28 | 2026-06-04
04/06/2026 03:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نطلب من سكان جنوب لبنان عدم التوجه جنوب نهر الزهراني
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نطلب من سكان جنوب لبنان عدم التوجه جنوب نهر الزهراني
03:26 | 2026-06-04
04/06/2026 03:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يواصل عمله في لبنان ولم يتلق تعليمات جديدة رغم ما أعلن من تفاهمات وقف إطلاق النار
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يواصل عمله في لبنان ولم يتلق تعليمات جديدة رغم ما أعلن من تفاهمات وقف إطلاق النار
03:23 | 2026-06-04
04/06/2026 03:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة نزار هاني في إطلاق مشروع الطائرات المسيّرة الزراعية: المبادرة التي نطلقها اليوم بدعم من الصين تُمثّل استثمارًا في مستقبل الزراعة الوطنية
Lebanon 24
وزير الزراعة نزار هاني في إطلاق مشروع الطائرات المسيّرة الزراعية: المبادرة التي نطلقها اليوم بدعم من الصين تُمثّل استثمارًا في مستقبل الزراعة الوطنية
03:23 | 2026-06-04
04/06/2026 03:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
Lebanon 24
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
12:00 | 2026-06-03
03/06/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب هدّد زوجة نتنياهو... تقرير يكشف كيف تراجعت إسرائيل عن ضرب الضاحية
Lebanon 24
ترامب هدّد زوجة نتنياهو... تقرير يكشف كيف تراجعت إسرائيل عن ضرب الضاحية
05:33 | 2026-06-03
03/06/2026 05:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
16:53 | 2026-06-03
03/06/2026 04:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
11:15 | 2026-06-03
03/06/2026 11:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
10:40 | 2026-06-03
03/06/2026 10:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:29 | 2026-06-04
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بستات ـ صور وسقوط شهيد وجريح
03:28 | 2026-06-04
الجيش الأوكراني: أسقطنا 264 مسيّرة روسية خلال الليل
03:26 | 2026-06-04
الجيش الإسرائيلي: نطلب من سكان جنوب لبنان عدم التوجه جنوب نهر الزهراني
03:23 | 2026-06-04
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يواصل عمله في لبنان ولم يتلق تعليمات جديدة رغم ما أعلن من تفاهمات وقف إطلاق النار
03:23 | 2026-06-04
وزير الزراعة نزار هاني في إطلاق مشروع الطائرات المسيّرة الزراعية: المبادرة التي نطلقها اليوم بدعم من الصين تُمثّل استثمارًا في مستقبل الزراعة الوطنية
03:07 | 2026-06-04
"لبنان 24": تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة الحمرا - زوطر الشرقية
فيديو
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
03:13 | 2026-06-04
04/06/2026 10:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
04/06/2026 10:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
04/06/2026 10:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24