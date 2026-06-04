الرئيس عون: المفاوضات كانت شاقة ورئيس الوفد سيمون كرم وصل الى حد تعليق المشاركة بعد التعنت الاسرائيلي ما استدعى تدخل وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات

Lebanon 24