رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء: إنّ مسار التفاوض الذي اخترناه هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين وعلى الجنوب والجنوبيين

Lebanon 24