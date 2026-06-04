سلام: المفاوضات لم تكن سهلة ووفدنا واجه فيها تعنّتًا إسرائيليًا وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدًا هو ما قلناه منذ اليوم الأول: انسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان

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