المتحدث باسم الخارجية الأميركية: الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء وهناك تبادل للرسائل بين الجانبين وأساس المفاوضات سيادة لبنان وأمنه ونسعى لتوفير محادثات بحسن نية تقود إلى سلام

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