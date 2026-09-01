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أخبار عاجلة

"احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".. تحذير أميركي عاجل لرعاياها في الشرق الأوسط

Lebanon 24
01-09-2026 | 12:24
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احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.. تحذير أميركي عاجل لرعاياها في الشرق الأوسط
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أصدرت السفارة الأميركية لدى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا أمنيًا حذّرت فيه رعاياها في منطقة الشرق الأوسط من "احتمال حدوث تصعيد غير متوقع"، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
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وجاء في التنبيه المنشور على الموقع الإلكتروني للسفارة: "بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا يزال الوضع الأمني معقدا، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".
 
وأضافت السفارة: "ينبغي للأميركيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر والتحلي بدرجة عالية من اليقظة، والاستعداد لإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري واحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر. وقد أرجأت بعض شركات الطيران في المنطقة استئناف جداول رحلاتها السابقة، فيما ألغت شركات أخرى بعض المسارات. وينبغي للأميركيين في المنطقة التفكير في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد".
 
وشددت على ضرورة "التحقق من حالة مغادرة الرحلات مباشرة مع شركة الطيران"، مضيفة: "ينبغي للأميركيين الموجودين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها. وعلى الذين يسافرون من المنطقة أو إليها متابعة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران".

وأردفت: "لقد استُهدفت منشآت دبلوماسية أميركية، بما في ذلك منشآت تقع خارج الشرق الأوسط. وقد تستهدف إيران والجماعات الداعمة لها مصالح أميركية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية الأخرى".

وأشارت السفارة إلى أن "الوضع في الشرق الأوسط لا يزال متغيرا"، مدعية: "النظام الإيراني لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، كما ظهر في قراراته الأخيرة بشن هجمات على مناطق في المنطقة من دون تحذير أو استفزازات، فضلا عن توسيع نطاق هجماته إلى مناطق لم تكن مستهدفة في السابق، مثل مصر. وينبغي للأميركيين البقاء في حالة يقظة، إذ إن عدم تعرض المصالح أو الشركات الأميركية لهجمات في بلد ما في الماضي لا يضمن سلامتها".

كما ذكرت السفارة: "في 27 شباط 2026، سمحت وزارة الخارجية بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة الأميركية وأفراد أسر موظفي الحكومة الأميركية من بعثة إسرائيل، بسبب مخاطر أمنية".

ولفتت إلى أن "القسمين القنصليين في السفارة الأميركية بالقدس ومكتب فرع السفارة في تل أبيب مفتوحان لتقديم الخدمات القنصلية الاعتيادية والطارئة"، مشيرة إلى "الإجراءات التي ينبغي اتخاذها".
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