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"لبنان 24": اندلاع حريق داخل منزل جراء قصف مدفعي إسرائيلي في حداثا
"لبنان 24": اندلاع حريق داخل منزل جراء قصف مدفعي إسرائيلي في حداثا#lebanon24 pic.twitter.com/AQ4cNzrXPO
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 18, 2026
"لبنان 24": اندلاع حريق داخل منزل جراء قصف مدفعي إسرائيلي في حداثا#lebanon24 pic.twitter.com/AQ4cNzrXPO
"لبنان 24": اندلاع حريق داخل منزل جراء قصف مدفعي إسرائيلي في حداثا#lebanon24 pic.twitter.com/AQ4cNzrXPO
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 18, 2026