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"بتحكي بأصلك وتربايتك".. هكذا ردّ فنان لبناني شهير على ملحم زين (صورة)

Lebanon 24
06-10-2026 | 23:00
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بتحكي بأصلك وتربايتك.. هكذا ردّ فنان لبناني شهير على ملحم زين (صورة)
بتحكي بأصلك وتربايتك.. هكذا ردّ فنان لبناني شهير على ملحم زين (صورة) photos 0
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تحدث الفنان اللبناني ملحم زين عن علاقته بزميله وصديقه زياد برجي، مشيداً بموهبته الفنية وقدرته على التميز في الغناء والتلحين، ومؤكداً أن صداقتهما المستمرة منذ نحو 23 عاماً باتت تتجاوز إطار العمل الفني لتصل إلى مستوى الأخوّة والصداقة المبنية على الصراحة والمحبة.

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وخلال مشاركته في بودكاست "مساحة خاصة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر شاشة "الجديد"، استغرب زين طرح فكرة توجيه نصيحة إلى برجي للاكتفاء بالتلحين والابتعاد عن الغناء، معتبراً أن موهبته تسمح له بالنجاح في المجالين معاً، ولا تستدعي التخلي عن أي منهما.

وأثنى زين على إمكانات برجي، واصفاً إياه بالفنان الشامل الذي يجمع بين الصوت المميز والحضور والكاريزما والإحساس في صناعة الألحان، لافتاً إلى أن الجمع بين الغناء والتلحين يشكل عاملاً أساسياً في حضوره ونجاحه الفني.

وقال زين: "زياد عِشرة عمر، وتجمعنا صداقة متينة تمتد لنحو 23 عاماً"، مشدداً على أنه يستطيع أن يحقق النجاح كنجم غنائي وملحن في آن واحد.

من جانبه، تفاعل زياد برجي مع كلام زين برسالة حملت الكثير من المودة والتقدير، فقال: "بتحكي بأصلك وتربايتك يا ابن البيت ويا فنان يا أصيل، بحبك يا ملحم".

كما شكر برجي الإعلامي علي ياسين على هذه اللفتة، قائلاً: "شكراً علي ياسين على هاللفتة المذوقة متلك".


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