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تعازي ووفيات

غلوريا ايرين لنت

Lebanon 24
04-07-2024 | 23:17
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مجلس الإدارة، وجميع أعضاء شركة ليباتل

ينعون بمزيد من الحزن والاسى المرحومة

غلوريا ايرين لنت

زوجة سمير دحداح، الرئيس المدير العام لشركة ليباتل

ويتقدمون من عائلة الفقيدة بأحرّ التعازي.

 
غلوريا ايرين لنت
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زوجها الشيخ سمير فؤاد الدحداح

ابناها ريشار دحداح زوجته كميل شوري وولدهما: هنري

برنار دحداح زوجته ناتالي جوردان وولدهما: جورج

شقيقها جرالد لنت وولداه: نقولا وستيفاني

شقيقتها برناديت لنت زوجة الدكتور بشاره غريب وولداها (في المهجر):

بشير وعائلته

ناجي

وعموم عائلات الدحداح، لنت، كوراني، شوري، جوردان، غريّب، قمير، صوراتي، قزي، فرعون وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة

غلوريا ايرين لنت

زوجة الشيخ سمير فؤاد الدحداح

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاربعاء 3 تموز 2024 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة االثانية بعد ظهر اليوم الجمعة 5 الجاري في كنيسة مار ساسين، بيت مري ثم توارى الثرى في مدفن العائلة، رأس النبع.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً السبت 6 الجاري في صالون كنيسة مار ساسين، بيت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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