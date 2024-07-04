غلوريا ايرين لنت

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مجلس الإدارة، وجميع أعضاء شركة ليباتلينعون بمزيد من الحزن والاسى المرحومةغلوريا ايرين لنتزوجة سمير دحداح، الرئيس المدير العام لشركة ليباتلويتقدمون من عائلة الفقيدة بأحرّ التعازي.غلوريا ايرين لنتزوجها الشيخ سمير فؤاد الدحداحابناها ريشار دحداح زوجته كميل شوري وولدهما: هنريبرنار دحداح زوجته ناتالي جوردان وولدهما: جورجشقيقها جرالد لنت وولداه: نقولا وستيفانيشقيقتها برناديت لنت زوجة الدكتور بشاره غريب وولداها (في المهجر):بشير وعائلتهناجيوعموم عائلات الدحداح، لنت، كوراني، شوري، جوردان، غريّب، قمير، صوراتي، قزي، فرعون وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومةغلوريا ايرين لنتزوجة الشيخ سمير فؤاد الدحداحالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاربعاء 3 تموز 2024 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة االثانية بعد ظهر اليوم الجمعة 5 الجاري في كنيسة مار ساسين، بيت مري ثم توارى الثرى في مدفن العائلة، رأس النبع.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً السبت 6 الجاري في صالون كنيسة مار ساسين، بيت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.