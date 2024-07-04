زوجته المهندسة مي بشارة حبيب
أولاده المهندسة كريستيل
المهندسة سينتيا زوجة المهندس مايكل غانم وعائلتها
المهندس فيليب
شقيقاته نايلة أرملة جوزيف شيبان وأولادها وعائلاتهم
سهام أرملة عادل أبي عاد وأولادها (في المهجر)
لينا أرملة فرنسوا أبي صعب وأولادها وعائلاتهم
ابن حميه المهندس نديم بشارة حبيب وزوجته الدكتورة الـﭭيرا حريقة وأولاده
بنات حميه الدكتورة رندى زوجة الدكتور فريدي أبي سمرا وأولادها (في المهجر)
زينة زوجة المحامي نديم رزق وعائلتها
وعموم عائلات بيطار، حبيب، خديج، غانم، أبي سمرا، رزق، حريقة، شيبان، أبي عاد، أبي صعب، عضيمي، سكاف، دياب، غاريوس، عكاوي، السلفاني، الوادي، عون وعموم عائلات عاليه
ينعون إليكم بمزيد من الحزن
المهندس
جوزيف فيليب بيطار
المنتقل إلى رحمته تعالى نهار الثلاثاء ٢ تموز ٢٠٢٤ متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الجمعة ٥ الجاري الساعة الثانية عشرة ظهراً في كنيسة القديس ديميتريوس للروم الأرثوذكس (مار متر) الأشرفية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ابتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.