Advertisement

تعازي ووفيات

المهندس جوزيف فيليب بيطار

Lebanon 24
04-07-2024 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1219300-638557571669512777.jpg
Doc-P-1219300-638557571669512777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زوجته المهندسة مي بشارة حبيب

أولاده المهندسة كريستيل

المهندسة سينتيا زوجة المهندس مايكل غانم وعائلتها

المهندس فيليب

شقيقاته نايلة أرملة جوزيف شيبان وأولادها وعائلاتهم

سهام أرملة عادل أبي عاد وأولادها (في المهجر)
Advertisement

لينا أرملة فرنسوا أبي صعب وأولادها وعائلاتهم

ابن حميه المهندس نديم بشارة حبيب وزوجته الدكتورة الـﭭيرا حريقة وأولاده

بنات حميه الدكتورة رندى زوجة الدكتور فريدي أبي سمرا وأولادها (في المهجر)

زينة زوجة المحامي نديم رزق وعائلتها

وعموم عائلات بيطار، حبيب، خديج، غانم، أبي سمرا، رزق، حريقة، شيبان، أبي عاد، أبي صعب، عضيمي، سكاف، دياب، غاريوس، عكاوي، السلفاني، الوادي، عون وعموم عائلات عاليه

ينعون إليكم بمزيد من الحزن

المهندس

جوزيف فيليب بيطار

المنتقل إلى رحمته تعالى نهار الثلاثاء ٢ تموز ٢٠٢٤ متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الجمعة ٥ الجاري الساعة الثانية عشرة ظهراً في كنيسة القديس ديميتريوس للروم الأرثوذكس (مار متر) الأشرفية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ابتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:17 | 2024-07-04
06:19 | 2024-07-03
04:30 | 2024-07-03
11:27 | 2024-07-02
15:44 | 2024-06-30
10:13 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24