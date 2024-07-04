المهندس جوزيف فيليب بيطار

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زوجته المهندسة مي بشارة حبيبأولاده المهندسة كريستيلالمهندسة سينتيا زوجة المهندس مايكل غانم وعائلتهاالمهندس فيليبشقيقاته نايلة أرملة جوزيف شيبان وأولادها وعائلاتهمسهام أرملة عادل أبي عاد وأولادها (في المهجر)لينا أرملة فرنسوا أبي صعب وأولادها وعائلاتهمابن حميه المهندس نديم بشارة حبيب وزوجته الدكتورة الـﭭيرا حريقة وأولادهبنات حميه الدكتورة رندى زوجة الدكتور فريدي أبي سمرا وأولادها (في المهجر)زينة زوجة المحامي نديم رزق وعائلتهاوعموم عائلات بيطار، حبيب، خديج، غانم، أبي سمرا، رزق، حريقة، شيبان، أبي عاد، أبي صعب، عضيمي، سكاف، دياب، غاريوس، عكاوي، السلفاني، الوادي، عون وعموم عائلات عاليهينعون إليكم بمزيد من الحزنالمهندسجوزيف فيليب بيطارالمنتقل إلى رحمته تعالى نهار الثلاثاء ٢ تموز ٢٠٢٤ متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الجمعة ٥ الجاري الساعة الثانية عشرة ظهراً في كنيسة القديس ديميتريوس للروم الأرثوذكس (مار متر) الأشرفية.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ابتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.