Advertisement

تعازي ووفيات

اللواء لطفي حيدر جابر

Lebanon 24
12-07-2024 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1221877-638563773043463421.jpg
Doc-P-1221877-638563773043463421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

[صدق الله العظيم]

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الأسى
Advertisement

ننعي إليكم فقيدنا الغالي المرحوم

اللواء لطفي حيدر جابر

عضو المجلس العسكري، مدير عام الإدارة في وزارة الدفاع سابقًا

زوجته المرحومة سلوى محمد سليم جابر

اولاده حيدر زوجته نسرين الحلبي وولداهما لطفي و تيا

بسام زوجته دانه الرفاعي واولادهما كريم ، زينة ومالك

المحامي محمد زوجته لما الغلاييني وولداهما آدم و اليسيا

اشقاؤه مصطفى و المرحمون حسن و خليل و حسين

شقيقاته المرحومة الحاجة زهرة زوجة المرحوم الحاج اسعد جابر

الحاجة محاسن زوجة المرحوم الحاج اسماعيل صفا

يُصلّى على جثمانه الطاهر ظهر غد السبت الواقع في 13 تموز 2024 الموافق 6 محرم 1446 هـ

يوارى الثرى في جبانة بلدته ميفدون قضاء النبطية

ينطلق موكب التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، بدارو في تمام الساعة العاشرة صباح غد السبت 13 تموز 2024.

تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن اليوم الجمعة في 12 تموز 2024 من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً في منزله الكائن في بيروت، فردان، شارع بشير القصّار، بناية هاشم، الطابق الخامس.

بعد الدفن غداً السبت في 13 تموز في حسينية الزهراء في بلدته ميفدون النبطية.

ويومَي الاثنين والثلاثاء في 15 و16 تموز من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً في مقر الجمعية التخصصية للتوجيه العلمي، الجناح، بيروت.

للتواصل:

حيدر: 03049555

بسام: 03349999

محمد: 00971506253739

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآسفون: آل جابر والحلبي والرفاعي والغلاييني وصفا وعموم أهالي بلدة ميفدون قضاء النبطية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
03:35 | 2024-07-12
03:35 | 2024-07-12
10:14 | 2024-07-11
07:52 | 2024-07-08
15:30 | 2024-07-07
23:18 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24