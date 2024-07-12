"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"
[صدق الله العظيم]
بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الأسى
ننعي إليكم فقيدنا الغالي المرحوم
اللواء لطفي حيدر جابر
عضو المجلس العسكري، مدير عام الإدارة في وزارة الدفاع سابقًا
زوجته المرحومة سلوى محمد سليم جابر
اولاده حيدر زوجته نسرين الحلبي وولداهما لطفي و تيا
بسام زوجته دانه الرفاعي واولادهما كريم ، زينة ومالك
المحامي محمد زوجته لما الغلاييني وولداهما آدم و اليسيا
اشقاؤه مصطفى و المرحمون حسن و خليل و حسين
شقيقاته المرحومة الحاجة زهرة زوجة المرحوم الحاج اسعد جابر
الحاجة محاسن زوجة المرحوم الحاج اسماعيل صفا
يُصلّى على جثمانه الطاهر ظهر غد السبت الواقع في 13 تموز 2024 الموافق 6 محرم 1446 هـ
يوارى الثرى في جبانة بلدته ميفدون قضاء النبطية
ينطلق موكب التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، بدارو في تمام الساعة العاشرة صباح غد السبت 13 تموز 2024.
تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن اليوم الجمعة في 12 تموز 2024 من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً في منزله الكائن في بيروت، فردان، شارع بشير القصّار، بناية هاشم، الطابق الخامس.
بعد الدفن غداً السبت في 13 تموز في حسينية الزهراء في بلدته ميفدون النبطية.
ويومَي الاثنين والثلاثاء في 15 و16 تموز من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً في مقر الجمعية التخصصية للتوجيه العلمي، الجناح، بيروت.
للتواصل:
حيدر: 03049555
بسام: 03349999
محمد: 00971506253739
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب
الآسفون: آل جابر والحلبي والرفاعي والغلاييني وصفا وعموم أهالي بلدة ميفدون قضاء النبطية.