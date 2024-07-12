اللواء لطفي حيدر جابر

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"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"[صدق الله العظيم]بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الأسىننعي إليكم فقيدنا الغالي المرحوماللواء لطفي حيدر جابرعضو المجلس العسكري، مدير عام الإدارة في وزارة الدفاع سابقًازوجته المرحومة سلوى محمد سليم جابراولاده حيدر زوجته نسرين الحلبي وولداهما لطفي و تيابسام زوجته دانه الرفاعي واولادهما كريم ، زينة ومالكالمحامي محمد زوجته لما الغلاييني وولداهما آدم و اليسيااشقاؤه مصطفى و المرحمون حسن و خليل و حسينشقيقاته المرحومة الحاجة زهرة زوجة المرحوم الحاج اسعد جابرالحاجة محاسن زوجة المرحوم الحاج اسماعيل صفايُصلّى على جثمانه الطاهر ظهر غد السبت الواقع في 13 تموز 2024 الموافق 6 محرم 1446 هـيوارى الثرى في جبانة بلدته ميفدون قضاء النبطيةينطلق موكب التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، بدارو في تمام الساعة العاشرة صباح غد السبت 13 تموز 2024.تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن اليوم الجمعة في 12 تموز 2024 من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً في منزله الكائن في بيروت، فردان، شارع بشير القصّار، بناية هاشم، الطابق الخامس.بعد الدفن غداً السبت في 13 تموز في حسينية الزهراء في بلدته ميفدون النبطية.ويومَي الاثنين والثلاثاء في 15 و16 تموز من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً في مقر الجمعية التخصصية للتوجيه العلمي، الجناح، بيروت.للتواصل:حيدر: 03049555بسام: 03349999محمد: 00971506253739للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثوابالآسفون: آل جابر والحلبي والرفاعي والغلاييني وصفا وعموم أهالي بلدة ميفدون قضاء النبطية.