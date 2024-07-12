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تعازي ووفيات

الحاجة هلا هدى أفندي رمضان (أم هادي)

Lebanon 24
12-07-2024 | 03:35
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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى اليكم وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجة هلا هدى أفندي رمضان (أم هادي)

أرملة المرحوم عاصم محمد خليل أفندي رمضان

والدها المرحوم الحاج هدى محمود أفندي رمضان
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والدتها المرحومة الحاجة بلقيس السيد درويش مكي

إبنها: هادي

بناتها: فاتن زوجة حيدر كحيل و شادن زوجة سامر صالح

أحفادها: غادي، ياسمينا، وليد، تاليا وجاد

أشقاؤها: محمود، نبيل، المرحوم علي وحسان

شقيقاتها: نهلة زوجة المرحوم باسم قديح، فاطمة زوجة المرحوم شوقي أفندي رمضان، رنده زوجة عبد الإله جواد و وفاء زوجة جعفر نورالدين

يُصلّى على جثمانها الطاهر وتوارى الثرى في مدفن العائلة في مقام النبي حزقيال (ع) في بلدتها بلاط قضاء مرجعيون اليوم الجمعة الواقع في ١٢ تموز ٢٠٢٤ عند الساعة العاشرة صباحاً.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل العائلة الكائن في طريق المطار أول حارة حريك، قرب مدرسة القتال سابقاً بناية رمضان وذلك اليوم الجمعة وغداً السبت ۱۲ و ۱۳ تموز من الساعة العاشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً.

كما وتقبل التعازي يوم الأحد الواقع في ١٤ تموز ٢٠٢٤ في جمعية التخصص والتوجيه - الرملة البيضاء قرب المديرية العامة لأمن الدولة من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً مع تلاوة آيات قرآنية عن روحها الطاهرة

الراضون بقضاء الله: آل رمضان، آل مكي، آل كحيل، آل صالح، آل جواد، آل قديح، آل نور الدين.
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