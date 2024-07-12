ريمون أسعد زرد

Advertisement

ابناه: الآنكميل زوجته ريتا سعاده وأولادهما: ریموند، مايكل، بيانكا مارياإبنتاه: كريستين زوجة المهندس جودت أبوجوده وأولادهما:ادوار، کاترینكارين زوجة الشيخ غسان بليبل وأولادهما:ماريا، اميلأشقاؤه: وليم (رئيس جامعة آل ابوجوده والقنصل الفخري لبريطانيا العظمى) وعائلتهموريس زوجته فريال الحجل وعائلتهماايلي زوجته ماري روز معوض وعائلتهماشقيقتاه: أولاد المرحومة ناديا زوجة المرحوم جان غمره وعائلاتهم (في المهجر)ليلي أرملة المرحوم الدكتور جورج ابوجوده وعائلتهماوعموم عائلات: زرد، أبوجوده، الهاشم، سعاده، بليبل، الحجل، معوض،غمره، زیاده، عقل، رودجرز، بوكرم، فاغاسكي، سيستوفاريس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم أهالي جل الديب بقنايا ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحومChief Dr. Raymond Assaad Zard (OFR)ريمون أسعد زردالراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين الواقع فيه 1 تموز 2024 مزوداً بالأسرار المقدسة. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد السبت 13 تموز 2024 في كنيسة مار تقلا، جل الديب.تقبل التعازي يومي السبت والأحد 13 و14 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.