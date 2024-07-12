ابناه: الآن
كميل زوجته ريتا سعاده وأولادهما: ریموند، مايكل، بيانكا ماريا
إبنتاه: كريستين زوجة المهندس جودت أبوجوده وأولادهما:
ادوار، کاترین
كارين زوجة الشيخ غسان بليبل وأولادهما:
ماريا، اميل
أشقاؤه: وليم (رئيس جامعة آل ابوجوده والقنصل الفخري لبريطانيا العظمى) وعائلته
موريس زوجته فريال الحجل وعائلتهما
ايلي زوجته ماري روز معوض وعائلتهما
شقيقتاه: أولاد المرحومة ناديا زوجة المرحوم جان غمره وعائلاتهم (في المهجر)
ليلي أرملة المرحوم الدكتور جورج ابوجوده وعائلتهما
وعموم عائلات: زرد، أبوجوده، الهاشم، سعاده، بليبل، الحجل، معوض،غمره، زیاده، عقل، رودجرز، بوكرم، فاغاسكي، سيستوفاريس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم أهالي جل الديب بقنايا ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم
Chief Dr. Raymond Assaad Zard (OFR)
ريمون أسعد زرد
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين الواقع فيه 1 تموز 2024 مزوداً بالأسرار المقدسة. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد السبت 13 تموز 2024 في كنيسة مار تقلا، جل الديب.
تقبل التعازي يومي السبت والأحد 13 و14 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.