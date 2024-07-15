وفاة شقيق الاعلامي بسام عفيف

غيب الموت غسان عفيفي، شقيق عضو مجلس نقابة الصحافة رئيس تحرير مجلة وموقع "الهديل" بسام عفيفي، وسيوارى في الثرى غدا الثلاثاء في ملبورن – استراليا.



تقبل التعازي الخميس المقبل، في نادي خريجي الجامعة الأميركية - الحمرا، من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء.

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