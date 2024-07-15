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تعازي ووفيات

وفاة شقيق الاعلامي بسام عفيف

Lebanon 24
15-07-2024 | 10:38
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 غيب الموت غسان عفيفي، شقيق عضو مجلس نقابة الصحافة رئيس تحرير مجلة وموقع "الهديل" بسام عفيفي، وسيوارى في الثرى غدا الثلاثاء في ملبورن – استراليا.

تقبل التعازي الخميس المقبل، في نادي خريجي الجامعة الأميركية - الحمرا، من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء.
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