جاد فؤاد بريدي

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زوجته: ريتا خليل الأشقرابنتاه: لانا جين وايريناوالده: فؤاد اسبيريدون بريديشقيقته: زينهجدته: يولا خوري ارملة ابراهيم الزغزغيعماه: جورج بريدي وعائلته (في المهجر)عائلة المرحوم حبيب بريدي (في المهجر)عمته: نهاد ارملة انطوان اوبري واولادها وعائلاتهمخاله: المهندس ملحم ابراهيم الزغزغي وعائلتهوعائلات: بريدي، الاشقر، الزغزغي، كوكيان، جبيلي، برايس، بو جوده، قاسم، ناضر، كنعان، خرما، نهرا، نصر وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم وبالمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجاد فؤاد بريديوالدته المرحومة لانا الزغزغيالمنتقل الى رحمته تعالى في المهجر أمس الثلاثاء 2 تموز 2024 متمماً واجباته الدينية. يقام جناز لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس 18 تموز 2024 في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية.تقبل التعازي بعد الجناز في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الجمعة 19 الجاري في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداء ًمن الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.