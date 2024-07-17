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تعازي ووفيات

جاد فؤاد بريدي

Lebanon 24
17-07-2024 | 00:18
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زوجته: ريتا خليل الأشقر

ابنتاه: لانا جين وايرينا

والده: فؤاد اسبيريدون بريدي

شقيقته: زينه

جدته: يولا خوري ارملة ابراهيم الزغزغي

عماه: جورج بريدي وعائلته (في المهجر)

عائلة المرحوم حبيب بريدي (في المهجر)
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عمته: نهاد ارملة انطوان اوبري واولادها وعائلاتهم

خاله: المهندس ملحم ابراهيم الزغزغي وعائلته

وعائلات: بريدي، الاشقر، الزغزغي، كوكيان، جبيلي، برايس، بو جوده، قاسم، ناضر، كنعان، خرما، نهرا، نصر وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم وبالمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

جاد فؤاد بريدي

والدته المرحومة لانا الزغزغي

المنتقل الى رحمته تعالى في المهجر أمس الثلاثاء 2 تموز 2024 متمماً واجباته الدينية. يقام جناز لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس 18 تموز 2024 في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية.

تقبل التعازي بعد الجناز في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الجمعة 19 الجاري في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداء ًمن الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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