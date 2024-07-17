نقابة المحامين في بيروت
زوجته هلن نمر المعلم
بناته المحامية رنا
هلا زوجة انطوان سمير شوفاني وعائلتها
المحامية ايا زوجة جوزيف ادوار طربيه وعائلتها
يارا
شقيقه سهيل مطر زوجته المرحومة لينا جربتزوف وأولاده
شقيقاته عائلة المرحومة ليلى زوجة المرحوم ميشال عيسى حرب
عائلة المرحومة ضياء زوجة العميد المتقاعد رفيق حرب
حنان زوجة الياس مرعي وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
المحامي صباح شليطا مطر
والدته المرحومة أميرة خليل طربيه
يصل جثمانه إلى كنيسة سيدة الإنتقال، تنورين الفوقا الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء 17 تموز 2024 حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة سيدة الإنتقال إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً،
وتقبل التعازي في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان، البوشرية غداً الخميس 18 تموز من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً، ويوم الجمعة 19 منه من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً يليه قداس المرافقة.