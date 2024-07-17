المحامي صباح شليطا مطر

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نقابة المحامين في بيروتزوجته هلن نمر المعلمبناته المحامية رناهلا زوجة انطوان سمير شوفاني وعائلتهاالمحامية ايا زوجة جوزيف ادوار طربيه وعائلتهاياراشقيقه سهيل مطر زوجته المرحومة لينا جربتزوف وأولادهشقيقاته عائلة المرحومة ليلى زوجة المرحوم ميشال عيسى حربعائلة المرحومة ضياء زوجة العميد المتقاعد رفيق حربحنان زوجة الياس مرعي وعائلتهاوأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومالمحامي صباح شليطا مطروالدته المرحومة أميرة خليل طربيهيصل جثمانه إلى كنيسة سيدة الإنتقال، تنورين الفوقا الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء 17 تموز 2024 حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة بعد الظهر.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة سيدة الإنتقال إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً،وتقبل التعازي في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان، البوشرية غداً الخميس 18 تموز من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً، ويوم الجمعة 19 منه من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً يليه قداس المرافقة.