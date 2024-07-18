أبو وائل عصام فايز مكارم

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بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالىوليد بك جنبلاط، آل مكارم وعموم أهالي رأس المتن ينعون اليكمفقيدنا وكبيرناأبو وائل عصام فايز مكارم(الأمين العام السابق للمؤسسة الدرزية للرعاية الاجتماعية)(الرئيس السابق لبلدية رأس المتن)سيُصلى على جثمانه الطاهر اليوم الجمعة الموافق ١٩ تموز ٢٠٢٤ الساعة الثانية عشرة ظهراً في دار جمعية التعاضد المكارمي في رأس المتن.وتقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة الثامنة في الجمعية، ويومي السبت والأحد ۲۰ و ۲۱ تموز بين الساعة الرابعة والثامنة مساءً في منزله في رأس المتن.وفي دار الطائفة الدرزية في بيروت يوم الثلاثاء ٢٣ تموز من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.زوجته: غادة محمود الأعورابناؤه: وائل عصام مکارم، زوجته غانية عاصم حمادهالمرحومة هتاف عصام مكارم، زوجها طلال أميل وهبهجمانا عصام مكارمنادر عصام مکارم، زوجته ليلى اسكندر بوريمي عصام مكارمأسامه عصام مكارماشقاؤه: مصطفى فايز مکارم، زوجته ليلى يوسف ذبيانعادل فايز مكارم، زوجته ليلى عارف مكارمحسيب فايز مكارم زوجته نبيهة نايف بو علي سري الدينجناح فايز مكارم، زوجته غنوة سلمان فرحاتولدي شقيقه بشير: الشيخ رمزي بشير مكارم، زوجته حلا يوسف مكارمرفيق بشير مكارم، زوجته ليديا رياض مکارمالآسفون: عائلة مكارم وعائلة الأعور وعموم عائلات رأس المتن.بريد الكتروني: mada@cyberia.net.lb