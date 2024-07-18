بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى
وليد بك جنبلاط، آل مكارم وعموم أهالي رأس المتن ينعون اليكم
فقيدنا وكبيرنا
أبو وائل عصام فايز مكارم
(الأمين العام السابق للمؤسسة الدرزية للرعاية الاجتماعية)
(الرئيس السابق لبلدية رأس المتن)
سيُصلى على جثمانه الطاهر اليوم الجمعة الموافق ١٩ تموز ٢٠٢٤ الساعة الثانية عشرة ظهراً في دار جمعية التعاضد المكارمي في رأس المتن.
وتقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة الثامنة في الجمعية، ويومي السبت والأحد ۲۰ و ۲۱ تموز بين الساعة الرابعة والثامنة مساءً في منزله في رأس المتن.
وفي دار الطائفة الدرزية في بيروت يوم الثلاثاء ٢٣ تموز من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
زوجته: غادة محمود الأعور
ابناؤه: وائل عصام مکارم، زوجته غانية عاصم حماده
المرحومة هتاف عصام مكارم، زوجها طلال أميل وهبه
جمانا عصام مكارم
نادر عصام مکارم، زوجته ليلى اسكندر بوري
مي عصام مكارم
أسامه عصام مكارم
اشقاؤه: مصطفى فايز مکارم، زوجته ليلى يوسف ذبيان
عادل فايز مكارم، زوجته ليلى عارف مكارم
حسيب فايز مكارم زوجته نبيهة نايف بو علي سري الدين
جناح فايز مكارم، زوجته غنوة سلمان فرحات
ولدي شقيقه بشير: الشيخ رمزي بشير مكارم، زوجته حلا يوسف مكارم
رفيق بشير مكارم، زوجته ليديا رياض مکارم
الآسفون: عائلة مكارم وعائلة الأعور وعموم عائلات رأس المتن.
بريد الكتروني: mada@cyberia.net.lb