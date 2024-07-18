بتي (باتسه) روفايل طعمه

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أولاد الفقيدة: كريما زوجة المهندس عفيف حكيم وأولادهما:المهندس سيمون وماريون وبراين و جاسمنالمهندس نضال زوجته سيلفا سيمونيان وأولادهما:جوزيف وستيفانيهلا زوجة المهندس جيمي راشد وأولادهما:مانويل ومايكل ومارياسيمون سعاده أرملة شقيقها المرحوم أنطوان طعمه وأولادها وعائلاتهمشقيقاتها: أولاد المرحومة لودي زوجة المرحوم جميل نصار وعائلاتهمأولاد المرحومة نهاد زوجة المرحوم إيلي مجدلاني وعائلاتهمصونيا أرملة المرحوم جورج بيطار وأولادها وعائلاتهموعموم عائلات: أجهر، طعمه، حكيم، سيمونيان، راشد، سعاده، نصار، مجدلاني، بيطار، رختر ، بيسر، تبشراني، ابيض، عيسى وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومةبتي (باتسه) روفايل طعمهأرملة المرحوم جوزيف وديع اجهرالمنتقلة الى رحمته تعالى أمس الخميس 18 تموز 2024 متممةً واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة 19 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الأشرفية ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.تقبل التعازي اليوم الجمعة 19 الجاري قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم السبت 20 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية إبتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.