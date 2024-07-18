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تعازي ووفيات

بتي (باتسه) روفايل طعمه

Lebanon 24
18-07-2024 | 23:48
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أولاد الفقيدة: كريما زوجة المهندس عفيف حكيم وأولادهما:

المهندس سيمون وماريون وبراين و جاسمن

المهندس نضال زوجته سيلفا سيمونيان وأولادهما:

جوزيف وستيفاني

هلا زوجة المهندس جيمي راشد وأولادهما:

مانويل ومايكل وماريا
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سيمون سعاده أرملة شقيقها المرحوم أنطوان طعمه وأولادها وعائلاتهم

شقيقاتها: أولاد المرحومة لودي زوجة المرحوم جميل نصار وعائلاتهم

أولاد المرحومة نهاد زوجة المرحوم إيلي مجدلاني وعائلاتهم

صونيا أرملة المرحوم جورج بيطار وأولادها وعائلاتهم

وعموم عائلات: أجهر، طعمه، حكيم، سيمونيان، راشد، سعاده، نصار، مجدلاني، بيطار، رختر ، بيسر، تبشراني، ابيض، عيسى وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة

بتي (باتسه) روفايل طعمه

أرملة المرحوم جوزيف وديع اجهر

المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الخميس 18 تموز 2024 متممةً  واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة 19 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الأشرفية ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.

تقبل التعازي اليوم الجمعة 19 الجاري قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم السبت 20 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية إبتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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