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تعازي ووفيات

ميشال فريسك

Lebanon 24
25-07-2024 | 23:57
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إبنته لوسي زوجة أنطوان جورج غلام وابنتاهما:

لورا رينيه وساره رينيه

وعموم عائلات: غلام، صليبي، فريسك، دوتورني، ديرايدر، ديمورتيه، دوبوا وأنسباؤهم ينعون إليكم المأسوف عليه المرحوم

ميشال فريسك

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس 25 تموز 2024 في بروكسيل.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في بروكسيل.
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