ميشال فريسك

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إبنته لوسي زوجة أنطوان جورج غلام وابنتاهما:لورا رينيه وساره رينيهوعموم عائلات: غلام، صليبي، فريسك، دوتورني، ديرايدر، ديمورتيه، دوبوا وأنسباؤهم ينعون إليكم المأسوف عليه المرحومميشال فريسكالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس 25 تموز 2024 في بروكسيل.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في بروكسيل.