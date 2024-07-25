فريديريك فرنسيس اندريه كلود دومون

Advertisement

إبنه: فالنتين بشير كلود دومونوالده: كلود دومونوالدته: ماري تريز دي بينيو دي سيلفارفيقته: صابرينا مشكورحماته: عائدة يوسف طعمه ارملة المرحوم ريمون غانمابناء حميه: الياس ريمون غانم وعائلتهسيريل ريمون غانم وعائلتهوعموم عائلات: دومون، غانم، داسيلفا، طعمه، بواساك، الكسي، مشكور وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومفريديريك فرنسيس اندريه كلود دومونزوجته المرحومة سينتيا ريمون غانمالراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية في فرنسا يوم الخميس الواقع فيه ١8 تموز ٢٠٢٤ متمماً واجباته الدينية. يصل جثمان الفقيد الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الجمعة 26 تموز 2024 الى كنيسة مارمارون، الجميزة حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد الظهر ثم ينقل جثمان الفقيد الى مدافن مارعبدا، بكفيا حيث يوارى الثرى.له الرحمة، ولكم من بعده طول البقاء.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ويوم السبت 27 الجاري في صالون كنيسة مارمارون ، الجميزة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً .الرجاء استبدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.