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تعازي ووفيات

فريديريك فرنسيس اندريه كلود دومون

Lebanon 24
25-07-2024 | 23:58
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إبنه: فالنتين بشير كلود دومون

والده: كلود دومون

والدته: ماري تريز دي بينيو دي سيلفا

رفيقته: صابرينا مشكور   

حماته: عائدة يوسف طعمه ارملة المرحوم ريمون غانم

ابناء حميه: الياس ريمون غانم وعائلته
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سيريل ريمون غانم وعائلته

وعموم عائلات: دومون، غانم، داسيلفا، طعمه، بواساك، الكسي، مشكور وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

فريديريك فرنسيس اندريه كلود دومون



 

زوجته المرحومة سينتيا ريمون غانم

الراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية في فرنسا يوم الخميس الواقع فيه ١8 تموز ٢٠٢٤ متمماً واجباته الدينية. يصل جثمان الفقيد الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الجمعة 26 تموز 2024 الى كنيسة مارمارون، الجميزة حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد الظهر ثم ينقل جثمان الفقيد الى  مدافن مارعبدا، بكفيا حيث يوارى الثرى.

له الرحمة، ولكم من بعده طول البقاء.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ويوم السبت 27 الجاري في صالون كنيسة مارمارون ، الجميزة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً .

الرجاء استبدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.
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