البروفيسور إدوار حنا الخوري جرجس الشالوحي

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زوجة الفقيد الدكتور ماري كلود فضولأبناؤه الدكتور شربل الشالوحيالبروفسور نهرا الشالوحي زوجته أشلي كافاناغ وعائلتهماالمهندس فريد الشالوحي زوجته كارلا بوغصن وابنهماالقاضي جورج الشالوحيابنتاه الدكتور سلام الشالوحي زوجة سام فرانك وعائلتهماالدكتور ماري شربل الشالوحي زوجة دجوي تيسولان وابنتهماأشقاؤه عائلة المرحوم المهندس جورج الشالوحي زوجته زينة الحاج عبيد في المهجرعائلة المرحوم العميد الركن نهرا الشالوحي وزوجته المرحومة نورما الشالوحيالمهندس عادل الشالوحي زوجته ماري إيلان بايلي وعائلتهما في الوطن والمهجرقنصل كينيا المحامي سايد الشالوحي زوجته مارتين سارافيان وعائلتهما في الوطن والمهجرالأستاذ فؤاد الشالوحي زوجته أغات الزغبي وعائلتهما في الوطن والمهجرشقيقته نهاد الشالوحي زوجة حبيب يوسف الدرزي وعائلتهما في الوطن والمهجرحموه عائلة المرحوم فريد فضول في الوطن والمهجرأحفاد جده لأبيه المرحوم الخوري جرجس الشالوحيوعموم عائلات داربعشتار ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجرينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحومالبروفيسورإدوار حنا الخوري جرجس الشالوحيوالدته المرحومة سلام ريشاالمنتقل إلى رحمته تعالى نهار الأحد الواقع في 21 تموز 2024 وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الجمعة 26 الجاري الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار جرجس الرعائية – داربعشتار.تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في داربعشتار الكورة أيام:الجمعة 26 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الثامنة مساءً.السبت 27 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساءً.الأحد 28 الجاري من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً حيث يقام قداس المرافقة في كنيسة الرعيةأما يوم الإثنين فتقبل التعازي في قاعة كنيسة القلب الأقدس (Sacré Coeur) بدارو من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الثامنة مساءً.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.