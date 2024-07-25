زوجة الفقيد الدكتور ماري كلود فضول
أبناؤه الدكتور شربل الشالوحي
البروفسور نهرا الشالوحي زوجته أشلي كافاناغ وعائلتهما
المهندس فريد الشالوحي زوجته كارلا بوغصن وابنهما
القاضي جورج الشالوحي
ابنتاه الدكتور سلام الشالوحي زوجة سام فرانك وعائلتهما
الدكتور ماري شربل الشالوحي زوجة دجوي تيسولان وابنتهما
أشقاؤه عائلة المرحوم المهندس جورج الشالوحي زوجته زينة الحاج عبيد في المهجر
عائلة المرحوم العميد الركن نهرا الشالوحي وزوجته المرحومة نورما الشالوحي
المهندس عادل الشالوحي زوجته ماري إيلان بايلي وعائلتهما في الوطن والمهجر
قنصل كينيا المحامي سايد الشالوحي زوجته مارتين سارافيان وعائلتهما في الوطن والمهجر
الأستاذ فؤاد الشالوحي زوجته أغات الزغبي وعائلتهما في الوطن والمهجر
شقيقته نهاد الشالوحي زوجة حبيب يوسف الدرزي وعائلتهما في الوطن والمهجر
حموه عائلة المرحوم فريد فضول في الوطن والمهجر
أحفاد جده لأبيه المرحوم الخوري جرجس الشالوحي
وعموم عائلات داربعشتار ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر
ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم
البروفيسور
إدوار حنا الخوري جرجس الشالوحي
والدته المرحومة سلام ريشا
المنتقل إلى رحمته تعالى نهار الأحد الواقع في 21 تموز 2024 وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الجمعة 26 الجاري الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار جرجس الرعائية – داربعشتار.
تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في داربعشتار الكورة أيام:
الجمعة 26 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الثامنة مساءً.
السبت 27 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساءً.
الأحد 28 الجاري من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً حيث يقام قداس المرافقة في كنيسة الرعية
أما يوم الإثنين فتقبل التعازي في قاعة كنيسة القلب الأقدس (Sacré Coeur) بدارو من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الثامنة مساءً.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.