نقابة المحامين في بيروت
عائلة تابت (بحمدون)
زوجة الفقيد ليلى جرجي خوري
أولاد شقيقته المرحومة ماكي فؤاد تابت ارملة المرحوم نقولا متري المرّ:
الدكتورة نيكول المرّ زوجة الدكتور ريشار زلعوم وعائلتهما
المحامية موريال المرّ زوجة كريم صالحة وعائلتهما
فيليب المرّ زوجته نيكول بودبس وعائلتهما
المهندس زياد المرّ زوجته غريس يحشوشي وعائلتهما
أولاد خاله المرحوم الشيخ نصري يوسف الجميّل زوجته المرحومة ايلدا قرواني:
ماري- جوزه الجميّل زوجة المرحوم انطوان رزق وعائلتهما
المحامي فرنسوا- جوزف الجميّل زوجته القاضي تريز علاوي وعائلتهما
ماريا- بيا الجميّل زوجة بول عطاالله وعائلتهما
فيليب- دانيال الجميّل زوجته فاديا الحايك وعائلتهما
العميد جان- غرغوار الجميّل زوجته ماري خليفة وعائلتهما
شقيقا زوجته حبيب جرجي خوري وعائلته
عائلة المرحوم اديب جرجي خوري
وعموم عائلات تابت، خوري، الجميّل، المّر، زلعوم، صالحة، بودبس، يحشوشي، صليبي، كسبار، خطار وأهالي بحمدون البلدة والجوار وانسباؤهم في الوطن وبلاد الانتشار، ينعون اليكم بمزيد من الأسى والحزن فقيدهم الغالي
المحامي السفير
جوي فؤاد تابت
)والدته المرحومة الشيخة ادال يوسف الجميّل(
عضو الجمعية الفرنسية لأساتذة القانون الدستوري وعضو مجمعها العلمي
حامل وسام منظمة الفرنكوفونية من رتبة فارس
حائز على الميدالية دو فرماي لمجلس الشيوخ الفرنسي
حامل وسام جوقة الفنون والآداب الفرنسي من رتبة ضابط
المنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 27 تموز 2024 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 29 الجاري في كنيسة سيدة العطايا ـ الاشرفية ومن ثم ينقل جثمانه الى بحمدون البلدة حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة سيدة العطايا ـ الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الثلاثاء 30 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا ـ الاشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الاربعاء 31 الجاري في منزله الكائن في بحمدون البلدة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.