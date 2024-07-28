المحامي السفير جوي فؤاد تابت

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نقابة المحامين في بيروتعائلة تابت (بحمدون)زوجة الفقيد ليلى جرجي خوريأولاد شقيقته المرحومة ماكي فؤاد تابت ارملة المرحوم نقولا متري المرّ:الدكتورة نيكول المرّ زوجة الدكتور ريشار زلعوم وعائلتهماالمحامية موريال المرّ زوجة كريم صالحة وعائلتهمافيليب المرّ زوجته نيكول بودبس وعائلتهماالمهندس زياد المرّ زوجته غريس يحشوشي وعائلتهماأولاد خاله المرحوم الشيخ نصري يوسف الجميّل زوجته المرحومة ايلدا قرواني:ماري- جوزه الجميّل زوجة المرحوم انطوان رزق وعائلتهماالمحامي فرنسوا- جوزف الجميّل زوجته القاضي تريز علاوي وعائلتهماماريا- بيا الجميّل زوجة بول عطاالله وعائلتهمافيليب- دانيال الجميّل زوجته فاديا الحايك وعائلتهماالعميد جان- غرغوار الجميّل زوجته ماري خليفة وعائلتهماشقيقا زوجته حبيب جرجي خوري وعائلتهعائلة المرحوم اديب جرجي خوريوعموم عائلات تابت، خوري، الجميّل، المّر، زلعوم، صالحة، بودبس، يحشوشي، صليبي، كسبار، خطار وأهالي بحمدون البلدة والجوار وانسباؤهم في الوطن وبلاد الانتشار، ينعون اليكم بمزيد من الأسى والحزن فقيدهم الغاليالمحامي السفيرجوي فؤاد تابت)والدته المرحومة الشيخة ادال يوسف الجميّل(عضو الجمعية الفرنسية لأساتذة القانون الدستوري وعضو مجمعها العلميحامل وسام منظمة الفرنكوفونية من رتبة فارسحائز على الميدالية دو فرماي لمجلس الشيوخ الفرنسيحامل وسام جوقة الفنون والآداب الفرنسي من رتبة ضابطالمنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 27 تموز 2024 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 29 الجاري في كنيسة سيدة العطايا ـ الاشرفية ومن ثم ينقل جثمانه الى بحمدون البلدة حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة سيدة العطايا ـ الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الثلاثاء 30 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا ـ الاشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الاربعاء 31 الجاري في منزله الكائن في بحمدون البلدة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.