كوليت جان نوفل

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أشقاؤها: غيتا نوفل ارملة ليلاند غرببرعائلة المرحوم ارمان نوفلهوبرت نوفل زوجته ثريا تاجرميشال سكافزينة سكاف زوجة ميشال طرادناجي سكاف زوجته هدى سلامهرولان نوفلروانا نوفلأولاد أشقاؤها: غوردن، إيلين وكوليت غرابرباسكال سميث وناجي وكريم نوفلأوليفر وجيريمي نوفلماريان، إيلين وإميلي سكافروبرت، سيرج ولارا طرادميشال، عايده، بيتر وتانيا سكافكوليت، أيفي وإليز نوفلوعموم عائلات: نوفل، سكاف، خوري صليبا، غريبر، والمان، كامينيارز، تاجر، ضومط ، طراد، سلامه، حرفوش، ويسترا، لوسكمب، عواضه، جميل، لوجيل، حيدر، بستاني وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغاليةكوليت جان نوفلالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 تموز 2024 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 1 آب 2024 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الجمعة 2 آب 2024 في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.