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تعازي ووفيات

كوليت جان نوفل

Lebanon 24
31-07-2024 | 22:28
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أشقاؤها: غيتا نوفل ارملة ليلاند غرببر

عائلة المرحوم ارمان نوفل

هوبرت نوفل زوجته ثريا تاجر

ميشال سكاف

زينة سكاف زوجة ميشال طراد

ناجي سكاف زوجته هدى سلامه

رولان نوفل

روانا نوفل

أولاد أشقاؤها: غوردن، إيلين وكوليت غرابر
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باسكال سميث وناجي وكريم نوفل

أوليفر وجيريمي نوفل

ماريان، إيلين وإميلي سكاف

روبرت، سيرج ولارا طراد

ميشال، عايده، بيتر وتانيا سكاف

كوليت، أيفي وإليز نوفل

وعموم عائلات: نوفل، سكاف، خوري صليبا، غريبر، والمان، كامينيارز، تاجر، ضومط ، طراد، سلامه، حرفوش، ويسترا، لوسكمب، عواضه، جميل، لوجيل، حيدر، بستاني وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية

كوليت جان نوفل

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 تموز 2024 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 1 آب 2024 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الجمعة 2 آب 2024 في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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