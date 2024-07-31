ايفون شكري برتو الخوري

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أولادها الدكتور الياس العنيسي زوجته الدكتورة لينا نصر وعائلتهمابسام العنيسي زوجته اودري جورج وعائلتهماالمهندس انطوان العنيسي زوجته راكيل مورينو وعائلتهماالمهندس روني العنيسي زوجته زينه صفير وعائلتهمابناتها المرحومة فاديا العنيسي زوجة غابي جهشان وعائلتهماماري (نجلا) العنيسي وعائلتهاالمرحومة وفاء العنيسي زوجة ايلي فياض وعائلتهماكاتيا العنيسيأشقاؤها المرحوم المحامي روبير الخوري زوجته جوسلين خياط وعائلتهماالمهندس المرحوم جاك الخوري زوجته تريز مطر وعائلتهماالدكتور رينه الخوري زوجته ليليان صوما وعائلتهماشقيقاتها لودي الخوري أرملة المرحوم القاضي ميشال مدكور وعائلتهماعائلة المرحومة جاكلين الخوري زوجة المرحوم إميل الريسالمرحومة نينا الخوري زوجة المحامي رفيق الخوري وعائلتهماوعموم عائلات الخوري، العنيسي، نصر، جورج، سليمان، مورينو، صفير، جهشان، روفو، فياض، خياط، مطر، صوما، مدكور، الريس وعموم أهالي جاج في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم المرحومةايفون شكري برتو الخوريأرملة المرحوم جمال الياس العنيسيالراقدة على رجاء القيامة المجيدة يوم الأحد 28 تموز 2024 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الأربعاء 31 الجاري في كنيسة مار عبدا، جاج عند الساعة الخامسة بعد الظهر ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً، ويومي الخميس والجمعة 1 و2 آب 2024 في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.