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تعازي ووفيات

ايفون شكري برتو الخوري

Lebanon 24
31-07-2024 | 22:32
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أولادها الدكتور الياس العنيسي زوجته الدكتورة لينا نصر وعائلتهما

بسام العنيسي زوجته اودري جورج وعائلتهما

المهندس انطوان العنيسي زوجته راكيل مورينو وعائلتهما

المهندس روني العنيسي زوجته زينه صفير وعائلتهما
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بناتها المرحومة فاديا العنيسي زوجة غابي جهشان وعائلتهما

ماري (نجلا) العنيسي وعائلتها

المرحومة وفاء العنيسي زوجة ايلي فياض وعائلتهما

كاتيا العنيسي

أشقاؤها المرحوم المحامي روبير الخوري زوجته جوسلين خياط وعائلتهما

المهندس المرحوم جاك الخوري زوجته تريز مطر وعائلتهما

الدكتور رينه الخوري زوجته ليليان صوما وعائلتهما

شقيقاتها لودي الخوري أرملة المرحوم القاضي ميشال مدكور وعائلتهما

عائلة المرحومة جاكلين الخوري زوجة المرحوم إميل الريس

المرحومة نينا الخوري زوجة المحامي رفيق الخوري وعائلتهما

وعموم عائلات الخوري، العنيسي، نصر، جورج، سليمان، مورينو، صفير، جهشان، روفو، فياض، خياط، مطر، صوما، مدكور، الريس وعموم أهالي جاج في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم المرحومة

ايفون شكري برتو الخوري

أرملة المرحوم جمال الياس العنيسي

الراقدة على رجاء القيامة المجيدة يوم الأحد 28 تموز 2024 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الأربعاء 31 الجاري في كنيسة مار عبدا، جاج عند الساعة الخامسة بعد الظهر ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً، ويومي الخميس والجمعة 1 و2 آب 2024 في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
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