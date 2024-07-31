أولاده: المحامي داني
المحامية ناتالي زوجة الياس أبو فاضل وعائلتهما
أشقاؤه: العميد الرّكن المتقاعد فكتور وزوجته المرحومة جولييت عيسى الخوري وعائلتهما
المحامي جوزيف وزوجته سهيلة كيروز وعائلتهما
شقيقاته: جورجيت زوجة المرحوم جوزيف الحكيم رحمه وعائلتهما (في المهجر)
ماتيلد زوجة شيبان مارون وعائلتهما (في المهجر)
عائلة المرحومة تريز زوجة المرحوم سمير سينا رحمه
ماري روز زوجة جان عوّاد وعائلتهما
إبن حميه: ريمون سعاده وعائلته (في المهجر)
إبنة حميه: تراز سعادة أرملة المرحوم المحامي توفيق معوّض وعائلتهما
وعموم عائلات رحمه، كيروز، مارون، عوّاد، عيسى الخوري، أبو فاضل، سعادة، معوّض، وعموم عائلات بشرّي ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر
ينعون اليكم فقيدهم الغالي
الدّكتور
جورج طنوس سينا رحمه
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 31 تموز 2024 في كاتدرائية مار سابا، بشرّي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكاتدرائية – بشرّي. ويوم غد الخميس 1 آب، في كنيسة قلب يسوع – بدارو، بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.