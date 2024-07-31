الدّكتور جورج طنوس سينا رحمه

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أولاده: المحامي دانيالمحامية ناتالي زوجة الياس أبو فاضل وعائلتهماأشقاؤه: العميد الرّكن المتقاعد فكتور وزوجته المرحومة جولييت عيسى الخوري وعائلتهماالمحامي جوزيف وزوجته سهيلة كيروز وعائلتهماشقيقاته: جورجيت زوجة المرحوم جوزيف الحكيم رحمه وعائلتهما (في المهجر)ماتيلد زوجة شيبان مارون وعائلتهما (في المهجر)عائلة المرحومة تريز زوجة المرحوم سمير سينا رحمهماري روز زوجة جان عوّاد وعائلتهماإبن حميه: ريمون سعاده وعائلته (في المهجر)إبنة حميه: تراز سعادة أرملة المرحوم المحامي توفيق معوّض وعائلتهماوعموم عائلات رحمه، كيروز، مارون، عوّاد، عيسى الخوري، أبو فاضل، سعادة، معوّض، وعموم عائلات بشرّي ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجرينعون اليكم فقيدهم الغاليالدّكتورجورج طنوس سينا رحمهيحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 31 تموز 2024 في كاتدرائية مار سابا، بشرّي.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكاتدرائية – بشرّي. ويوم غد الخميس 1 آب، في كنيسة قلب يسوع – بدارو، بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.