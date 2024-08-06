ايزيدورا خليل كسباني

Advertisement

بناتها: الفيرا زوجة ربيع الاسير وعائلتهماهدى زوجة غاريث بوتر وعائلتهماآمال زوجة المهندس منير حوا وعائلتهمانهى زوجة المهندس نعمة نعمي وعائلتهمااشقاؤها: عائلة المرحوم ادمون كسبانيعائلة المرحومة اديل سلوانعائلة المرحومة عايدة الكعديوأنسباؤهم ينعون إليكم المأسوف عليها المرحومةايزيدورا خليل كسبانيارملة المرحوم جورج رفول حواالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد 4 آب 2024 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء 6 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ثم توارى الثرى في مدافن العائلة ـ الحدت.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ابتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.