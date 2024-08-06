بناتها: الفيرا زوجة ربيع الاسير وعائلتهما
هدى زوجة غاريث بوتر وعائلتهما
آمال زوجة المهندس منير حوا وعائلتهما
نهى زوجة المهندس نعمة نعمي وعائلتهما
اشقاؤها: عائلة المرحوم ادمون كسباني
عائلة المرحومة اديل سلوان
عائلة المرحومة عايدة الكعدي
وأنسباؤهم ينعون إليكم المأسوف عليها المرحومة
ايزيدورا خليل كسباني
ارملة المرحوم جورج رفول حوا
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد 4 آب 2024 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء 6 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ثم توارى الثرى في مدافن العائلة ـ الحدت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ابتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.