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تعازي ووفيات

ايزيدورا خليل كسباني

Lebanon 24
06-08-2024 | 02:01
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بناتها: الفيرا زوجة ربيع الاسير وعائلتهما

هدى زوجة غاريث بوتر وعائلتهما

آمال زوجة المهندس منير حوا وعائلتهما

نهى زوجة المهندس نعمة نعمي وعائلتهما

اشقاؤها: عائلة المرحوم ادمون كسباني

عائلة المرحومة اديل سلوان
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عائلة المرحومة عايدة الكعدي

وأنسباؤهم ينعون إليكم المأسوف عليها المرحومة

ايزيدورا خليل كسباني

ارملة المرحوم جورج رفول حوا

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد 4 آب 2024 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء 6 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ثم توارى الثرى في مدافن العائلة ـ الحدت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ابتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.
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