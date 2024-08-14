زوجته: ماري توفيق متى
ابنه: زياد زوجته ماي مخلوف وعائلتهما
بناته: زينة زوجة فيليب عادل حنين وعائلتهما
لينا زوجة شوقي الجميّل وعائلتهما
أرملة شقيقه المرحوم سمير: روز بولس
شقيقاته: صونيا زوجة مسعود سعد وعائلتهما
عائلة المرحومة سميرة زوجة جورج أبو جمرا
وعائلات الحاصباني، متى، بدين، مخلوف، حنين، الجميّل، بولس، سعد، أبو جمرا، سكاف، الحاج، طوبيا، وعموم عائلات دير ميماس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون اليكم بمزيد من الايمان والرجاء فقيدهم الغالي المرحوم
العميد الركن المتقاعد
جرجس مخايل الحاصباني
الراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الثلاثاء الواقع في 13 آب 2024 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء 14 الجاري في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس (الرابية – المطيلب).
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً وغدا" يوم الخميس 15 الجاري من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون الكنيسة.