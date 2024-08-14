العميد الركن المتقاعد جرجس مخايل الحاصباني

Advertisement

زوجته: ماري توفيق متىابنه: زياد زوجته ماي مخلوف وعائلتهمابناته: زينة زوجة فيليب عادل حنين وعائلتهمالينا زوجة شوقي الجميّل وعائلتهماأرملة شقيقه المرحوم سمير: روز بولسشقيقاته: صونيا زوجة مسعود سعد وعائلتهماعائلة المرحومة سميرة زوجة جورج أبو جمراوعائلات الحاصباني، متى، بدين، مخلوف، حنين، الجميّل، بولس، سعد، أبو جمرا، سكاف، الحاج، طوبيا، وعموم عائلات دير ميماس وأنسباؤهم في الوطن والمهجرينعون اليكم بمزيد من الايمان والرجاء فقيدهم الغالي المرحومالعميد الركن المتقاعدجرجس مخايل الحاصبانيالراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الثلاثاء الواقع في 13 آب 2024 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء 14 الجاري في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس (الرابية – المطيلب).تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً وغدا" يوم الخميس 15 الجاري من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون الكنيسة.