Advertisement

تعازي ووفيات

اسعد الياس الشنيعي

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1237340-638599044986030475.jpg
Doc-P-1237340-638599044986030475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رقد على رجاء القيامة

مختار بعبدا

اسعد الياس الشنيعي

زوجته جولي اميل هواويني

اولاده نديم وزوجته الين غريّب وعائلتهما

جاد وزوجته الدكتورة جينان معوض وعائلتهما

جنا وزوجها المهندس سيرج مطران وعائلتهما
Advertisement

اشقاؤه المرحوم المحامي انطوان، زوجته ماي اسود وعائلتهما

الدكتور سليمان وزوجته ميشلين ابو ناضر

شقيقته وداد وزوجها انطوان مونّس وعائلتهما

وعائلات الشنيعي، معتوق، هواويني، غريّب، معوض، مطران، اسود، ابوناضر، مونّس، العازار، مفرّج، دكاش، بعيني، صعب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بعبدا ينعونه إليكم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الثالثة والنصف من بعد ظهر الخميس 22 الجاري في كنيسة مارعبدا وفوقا، بعبدا.

تقبل التعازي الخميس 22 الجاري من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مارعبدا وفوقا، بعبدا.

والجمعة 23 الجاري من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مارعبدا وفوقا، بعبدا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:22 | 2024-08-21
23:21 | 2024-08-21
23:24 | 2024-08-20
07:36 | 2024-08-19
23:23 | 2024-08-18
13:32 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24