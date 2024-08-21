اسعد الياس الشنيعي

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رقد على رجاء القيامةمختار بعبدااسعد الياس الشنيعيزوجته جولي اميل هواوينياولاده نديم وزوجته الين غريّب وعائلتهماجاد وزوجته الدكتورة جينان معوض وعائلتهماجنا وزوجها المهندس سيرج مطران وعائلتهمااشقاؤه المرحوم المحامي انطوان، زوجته ماي اسود وعائلتهماالدكتور سليمان وزوجته ميشلين ابو ناضرشقيقته وداد وزوجها انطوان مونّس وعائلتهماوعائلات الشنيعي، معتوق، هواويني، غريّب، معوض، مطران، اسود، ابوناضر، مونّس، العازار، مفرّج، دكاش، بعيني، صعب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بعبدا ينعونه إليكميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الثالثة والنصف من بعد ظهر الخميس 22 الجاري في كنيسة مارعبدا وفوقا، بعبدا.تقبل التعازي الخميس 22 الجاري من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مارعبدا وفوقا، بعبدا.والجمعة 23 الجاري من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مارعبدا وفوقا، بعبدا.