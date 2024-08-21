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تعازي ووفيات
اسعد الياس الشنيعي
Lebanon 24
21-08-2024
|
23:20
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رقد على رجاء القيامة
مختار بعبدا
اسعد الياس الشنيعي
زوجته جولي اميل هواويني
اولاده نديم وزوجته الين غريّب وعائلتهما
جاد وزوجته الدكتورة جينان معوض وعائلتهما
جنا وزوجها المهندس سيرج مطران وعائلتهما
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اشقاؤه المرحوم المحامي انطوان، زوجته ماي اسود وعائلتهما
الدكتور سليمان وزوجته ميشلين ابو ناضر
شقيقته وداد وزوجها انطوان مونّس وعائلتهما
وعائلات الشنيعي، معتوق، هواويني، غريّب، معوض، مطران، اسود، ابوناضر، مونّس، العازار، مفرّج، دكاش، بعيني، صعب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بعبدا ينعونه إليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الثالثة والنصف من بعد ظهر الخميس 22 الجاري في كنيسة مارعبدا وفوقا، بعبدا.
تقبل التعازي الخميس 22 الجاري من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مارعبدا وفوقا، بعبدا.
والجمعة 23 الجاري من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مارعبدا وفوقا، بعبدا.
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