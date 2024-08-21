Advertisement

تعازي ووفيات

نبيل غـندور

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1237341-638599045540795402.jpg
Doc-P-1237341-638599045540795402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ببالغ الحزن وعميق الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي اليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم

نبيل غـندور

تُوفي إلى رحمة الله الثلاثاء 16 صفر 1446هـ الموافق 20 آب 2024 مـ.

والده المرحوم شفيق محمد غندور
Advertisement

والدته المرحومة سهى منيب دعبول

إبنته هللي لينا غندور

أشقاؤه محمد زوجته ندى سامي دعبول وعائلته

غسان زوجته لينا سليم قصقص وعائلته

شقيقته لينا وأولادها عمر ونائل الشعار

تُقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الخميس 18 صفر 1446 هـ الموافق 22 آب 2024 في مسجد الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تُقبل التعازي في الثاني يوم الجمعة 23 آب والثالث يوم السبت 24 آب 2024 مـ في قاعة فندق راديسون بلو – Dunes Center – الطابق الأول – فردان وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً للرجال والنساء.

سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

الراضون بقضاء الله وقدره آل غندور، دعبول، قصقص، الشعار، نعماني، فتح الله، عدرا، تسابحجي، البساط وانسباؤهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:22 | 2024-08-21
23:20 | 2024-08-21
23:24 | 2024-08-20
07:36 | 2024-08-19
23:23 | 2024-08-18
13:32 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24