نبيل غـندور

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ببالغ الحزن وعميق الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي اليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحومنبيل غـندورتُوفي إلى رحمة الله الثلاثاء 16 صفر 1446هـ الموافق 20 آب 2024 مـ.والده المرحوم شفيق محمد غندوروالدته المرحومة سهى منيب دعبولإبنته هللي لينا غندورأشقاؤه محمد زوجته ندى سامي دعبول وعائلتهغسان زوجته لينا سليم قصقص وعائلتهشقيقته لينا وأولادها عمر ونائل الشعارتُقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الخميس 18 صفر 1446 هـ الموافق 22 آب 2024 في مسجد الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.تُقبل التعازي في الثاني يوم الجمعة 23 آب والثالث يوم السبت 24 آب 2024 مـ في قاعة فندق راديسون بلو – Dunes Center – الطابق الأول – فردان وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً للرجال والنساء.سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.الراضون بقضاء الله وقدره آل غندور، دعبول، قصقص، الشعار، نعماني، فتح الله، عدرا، تسابحجي، البساط وانسباؤهم.