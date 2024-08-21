ساميا جورج غاريوس

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اولاد الفقيدة عبدو وعائلتهرولان زوجته فريال هنري خورياحفادها ياسمينا وجورجيو ورونالداشقاؤها ماري كلود ارملة شقيقها المرحوم انطوان غاريوس وعائلتهاموني حلو ارملة شقيقها المرحوم ميشال غاريوس وعائلتهاجوزف زوجته جيلبرت عيسى وعائلتهمابيار زوجته عايدة روفايل وعائلتهماشقيقاتها نلليبيبي ارملة المرحوم انطوان غزيري وعائلتهااولاد المرحومة هدى زوجة المرحوم فارس بدوي وعائلاتهماسلافها سعاد ارملة سلفها المرحوم نعمه رحال وعائلتهاالياس رحال وعائلتهبنات حميها ابنة المرحومة تريز زوجة المرحوم ايلي زهاراولاد المرحومة ليلى زوجة المرحوم ملحم نعمه وعائلاتهموعائلات غاريوس، رحال، خوري، حلو، عيسى، روفايل، غزيري، بدوي، نعمه، زهار وعموم عائلات الشياح وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومةساميا جورج غاريوسارملة المرحوم جورج رحالالراقدة على رجاء القيامة والحياة الابدية يوم الاربعاء الواقع فيه ٢١ آب ۲۰۲٤.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة ۲۳ الجاري في كنيسة مار مخايل – الشياح.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم السبت ٢٤ الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.