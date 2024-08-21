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تعازي ووفيات

ساميا جورج غاريوس

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:22
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اولاد الفقيدة عبدو وعائلته

رولان زوجته فريال هنري خوري

احفادها ياسمينا وجورجيو ورونالد

اشقاؤها ماري كلود ارملة شقيقها المرحوم انطوان غاريوس وعائلتها

موني حلو ارملة شقيقها المرحوم ميشال غاريوس وعائلتها
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جوزف زوجته جيلبرت عيسى وعائلتهما

بيار زوجته عايدة روفايل وعائلتهما

شقيقاتها نللي

بيبي ارملة المرحوم انطوان غزيري وعائلتها

اولاد المرحومة هدى زوجة المرحوم فارس بدوي وعائلاتهم

اسلافها سعاد ارملة سلفها المرحوم نعمه رحال وعائلتها

الياس رحال وعائلته

بنات حميها ابنة المرحومة تريز زوجة المرحوم ايلي زهار

اولاد المرحومة ليلى زوجة المرحوم ملحم نعمه وعائلاتهم

وعائلات غاريوس، رحال، خوري، حلو، عيسى، روفايل، غزيري، بدوي، نعمه، زهار وعموم عائلات الشياح وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومة

ساميا جورج غاريوس

ارملة المرحوم جورج رحال

الراقدة على رجاء القيامة والحياة الابدية يوم الاربعاء الواقع فيه ٢١ آب ۲۰۲٤.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة ۲۳ الجاري في كنيسة مار مخايل – الشياح.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم السبت ٢٤ الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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