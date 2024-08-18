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تعازي ووفيات

فارس سعد عون

Lebanon 24
18-08-2024 | 23:23
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ابن الفقيد سعد عون

إبنته ريم زوجة الآن شاهين عبدو

والدتهما رانيا جوزيف شامي

شقيقته كفى زوجة عمر سلهب وأولادها:

جورج وزوجته جوليانا خلف وعائلاتهما

طارق سلهب

خاله الدكتور جان شحلاوي وعائلته

خالته ليلى زوجة جو عطاالله وأولادهما وعائلاتهم
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أولاد عمه المرحوم حنا روفايل عون :

المحامي انطوان عون

المحامية تيريز عون

وأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي

فارس سعد عون

والدته المرحومة سعاد شحلاوي

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الأثنين 19 آب 2024.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 21 آب في كنيسة السيدة، الفنار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اليوم الأربعاء وغداً الخميس 21 و22 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً في صالون كنيسة السيدة الفنار.
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