فارس سعد عون

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ابن الفقيد سعد عونإبنته ريم زوجة الآن شاهين عبدووالدتهما رانيا جوزيف شاميشقيقته كفى زوجة عمر سلهب وأولادها:جورج وزوجته جوليانا خلف وعائلاتهماطارق سلهبخاله الدكتور جان شحلاوي وعائلتهخالته ليلى زوجة جو عطاالله وأولادهما وعائلاتهمأولاد عمه المرحوم حنا روفايل عون :المحامي انطوان عونالمحامية تيريز عونوأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغاليفارس سعد عونوالدته المرحومة سعاد شحلاويالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الأثنين 19 آب 2024.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 21 آب في كنيسة السيدة، الفنار.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اليوم الأربعاء وغداً الخميس 21 و22 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً في صالون كنيسة السيدة الفنار.