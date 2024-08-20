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تعازي ووفيات

كلود جوزف عقاد

Lebanon 24
20-08-2024 | 23:24
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أولادها: جميل وزوجته ندى فرح وأولادهما:

سما زوجة جوردن ماك ادمز وابنتهما: اميليا

إيلي

غسان وزوجته مارلين فريوات وإبنتهما: كاترينا

إبنتها: زينة وأولادها:

آيا ماريا نعيمه زوجة مارك حداد

جوزف نعيمه وزوجته جيسيكا اده
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إبنة حميها: فيلدا أرملة المرحوم إبراهيم الحاج وأولادها: كارول وبولا

وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومة

كلود جوزف عقاد

أرملة المرحوم الياس جميل اسحاق مينا

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 20 الجاري في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس، (مارمتر) الأشرفية ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في كوبا.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم الأربعاء 21 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس، (مارمتر) الأشرفية إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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