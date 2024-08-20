كلود جوزف عقاد

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أولادها: جميل وزوجته ندى فرح وأولادهما:سما زوجة جوردن ماك ادمز وابنتهما: اميلياإيليغسان وزوجته مارلين فريوات وإبنتهما: كاتريناإبنتها: زينة وأولادها:آيا ماريا نعيمه زوجة مارك حدادجوزف نعيمه وزوجته جيسيكا ادهإبنة حميها: فيلدا أرملة المرحوم إبراهيم الحاج وأولادها: كارول وبولاوانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومةكلود جوزف عقادأرملة المرحوم الياس جميل اسحاق مينايحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 20 الجاري في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس، (مارمتر) الأشرفية ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في كوبا.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم الأربعاء 21 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس، (مارمتر) الأشرفية إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.