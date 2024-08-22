والد الزميلة ريتا منصور في ذمة الله

غيّب الموت الياس حبيب منصور والد الزميلة ريتا منصور اليوم الخميس.

يُحتفل بالصلاح لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 23 اب في كنيسة السيّدة للروم الأرثوذكس التليل - عكار، ومن ثمّ يُوارى الثرى في مدافن العائلة.

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تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة السيّدة للروم الأرثوذكس التليل.

وتقبل التعازي في بيروت يوم الثلاثاء 27 اب في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس الأشرفية الرميل إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.

يتقدّم موقع "لبنان 24" من الزميلة ريتا منصور ومن عائلتها بأحرّ التعازي.