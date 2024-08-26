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تعازي ووفيات

الدكتور جورج جوزف فريحة

Lebanon 24
26-08-2024 | 23:24
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زوجة الفقيد: فيفيان موريس الجميّل

أولاده: هلا زوجة المهندس غسان ناصيف وعائلتهما

فادي زوجته الدكتورة جيسيكا الكعدي وعائلتهما

جوزف زوجته تالين دوكمجيان وعائلتهما

شقيقه: ايلي زوجته دنيز الخال

شقيقته: منى زوجة الدكتور طلال كجهجي وعائلتهما
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ينعون اليكم وفاة فقيدهم الغالي

الدكتور جورج جوزف فريحة

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم غد الأربعاء 28 آب 2024 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس (مار متر) الأشرفية حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الخميس 29 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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