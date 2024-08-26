الدكتور جورج جوزف فريحة

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زوجة الفقيد: فيفيان موريس الجميّلأولاده: هلا زوجة المهندس غسان ناصيف وعائلتهمافادي زوجته الدكتورة جيسيكا الكعدي وعائلتهماجوزف زوجته تالين دوكمجيان وعائلتهماشقيقه: ايلي زوجته دنيز الخالشقيقته: منى زوجة الدكتور طلال كجهجي وعائلتهماينعون اليكم وفاة فقيدهم الغاليالدكتور جورج جوزف فريحةيحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم غد الأربعاء 28 آب 2024 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس (مار متر) الأشرفية حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الخميس 29 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.