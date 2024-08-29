31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
المجلس النسائي اللبناني ينعى نور سلمان "الرائدة المناضلة للمرأة والطفولة والأسرة"
Lebanon 24
29-08-2024
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر "المجلس النسائي اللبناني" في بيان أن "الحركة النسائية اللبنانية والعربية في حزن عميق لغياب علامة من إشراقات الفجر النسائي القائدة المناضلة الدكتورة نور سلمان التي استلمت العمل في شؤون المرأة اللبنانية وكل ما يتعلق بالطفولة والأسرة عن والدتها المرحومة زاهية سلمان، وتابعت في نشاط الهيئة الوطنية للطفل اللبناني التي ترأستها والتي أنشأت لها فروعًا لا في بيروت وحسب بل في المناطق كافة. وكان لهذه الهيئة الدور الرائد في كل ما يتعلق بحقوق المرأة والطفولة والأسرة في لبنان".
Advertisement
اضاف البيان:"إن هذه القائدة النسائية المتميّزة بالعلم والأدب والثقافة الوطنية والعروبة والإنسانية لعبت دوراً رئيسياً مشهوداً في دعم المجلس النسائي اللبناني على مدى أكثر من خمسين عامًأ لانتماء الهيئة التي ترأستها الى هذا المجلس وكانت العصب المهم جداً في مسيرته. الراحلة العزيزة آمنت بأن مجد الولاء هو للجمال والحقيقة والحق، فحملت رسالة المجد الى طلابها في الجامعة اللبنانية التي ناضلت من أجلها، والى الهيئات التي شاركت في نشاطها خاصة وانها إنسانة منفتحة لما اكتسبته من علوم متنوعة من الجامعة الأميركية وجامعة القديس يوسف في الأدب العربي والشعر والصحافة والترجمة والإعلام والعلوم الاجتماعية والفنية وقد انعكس ذلك في عشرات من الكتب والمحاضرات والدراسات التي أغنت بها المكتبة اللبنانية والعربية أيضاً".
تابع:"فقيدتنا الغالية عاشت حياتها ضد الكذب والرياء، وهي القائلة في ذكرى المحامي انطوان قازان: " سنبقى نردد ذكرى الكرام من لبنان تشرق علينا كلمتهم نذيراً ودليلاً وشاهداً. نعاهدكِ أيتها المعلمة القائدة بأننا سوف نردد ذكراكِ وأنتِ في مقدمة كرام لبنان أمام الشعب اللبناني والعربي. ونحن في المجلس النسائي اللبناني وقفنا وسنبقى كذلك في غيابكِ رافضين للجراح التي أصابت الوطن من أيادي بعض أبنائه كما جاء في كتابكِ "ولكن" ونردد معكِ بإن الوطن الجميل " الذي بات مبدعوه يسترضون إشعاع نجوم من سماء الماضي حتى لا يغرب الحاضر"، لنعمل على رفض الاسترضاء لاي جهة كانت.
اطمئني أيتها الغالية نحن على دربكِ سائرون ولذكراكِ مخلصون، تغمدكِ الله بواسع رحمته وأنزلكِ منزلة الصديقين والأبرار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ... زوجها أجنبيّ هذه هويّته (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ... زوجها أجنبيّ هذه هويّته (صور)
08:00 | 2024-08-28
28/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حليانة كتير نيالك يا ناصيف".. دانييلا رحمة تتألق بإطلالات صيفية جذابة شاهدوا صورها
Lebanon 24
"حليانة كتير نيالك يا ناصيف".. دانييلا رحمة تتألق بإطلالات صيفية جذابة شاهدوا صورها
08:58 | 2024-08-28
28/08/2024 08:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تُرزق بطفلها الثاني وهذا اسمه.. شاهدوا صورته الأولى
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تُرزق بطفلها الثاني وهذا اسمه.. شاهدوا صورته الأولى
15:00 | 2024-08-28
28/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر انفصالها عن هشام حداد.. هكذا ردت نتالي زرقا وهذا سبب طلاقهما (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار خبر انفصالها عن هشام حداد.. هكذا ردت نتالي زرقا وهذا سبب طلاقهما (صور)
02:16 | 2024-08-29
29/08/2024 02:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء أبرز قادة "حزب الله" السريين.. إسرائيل تكشف المرشحين لخلافة فؤاد شكر
Lebanon 24
أسماء أبرز قادة "حزب الله" السريين.. إسرائيل تكشف المرشحين لخلافة فؤاد شكر
15:00 | 2024-08-28
28/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
05:21 | 2024-08-29
نائب سابق ينعى شقيقه: فقدت جناحي الثاني
23:24 | 2024-08-26
الدكتور جورج جوزف فريحة
12:34 | 2024-08-25
لبنان يودع غدا الرئيس الحص
10:30 | 2024-08-25
وفاة الرئيس سليم الحص ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينعاه
10:30 | 2024-08-25
"ضمير لبنان" في الضمير والوجدان
08:12 | 2024-08-22
والد الزميلة ريتا منصور في ذمة الله
فيديو
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
29/08/2024 14:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
29/08/2024 14:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
29/08/2024 14:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24