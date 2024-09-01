ريموندا جورجيو داندولو

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اولادها: جيزال ارملة فيليب باز واولادها:لويس زوجته ليا مسعود وعائلتهلوران زوجته ارينا بوارو وعائلتهماريا زوجة جاد يزبك وعائلتهاايلي زوجته كارول البستاني واولادهما: جوزف وكارلمارك زوجته غيلين تيياك واولادهما: كلوي ومكسيمشقيقها: عائلة المرحوم كارلو داندولوشقيقاتها: عائلة المرحومة ايفا انجيليديسعائلة المرحومة تريز بافاعائلة المرحومة يولا اماديواسلافها: غابي والمرحومين جورج وشكري وبيار وسلمى شلهوب وعائلاتهموعموم عائلات: شلهوب، داندولو، باز، البستاني، تيياك، مسعود، بوارو، يزبك، بريدي، دياب، انجيليديس، بافا، اماديو وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةريموندا جورجيو داندولوارملة المرحوم جوزف شلهوبالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع في الأول من أيلول 2024 مزودة بالاسرار المقدسة.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 2 الجاري في كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ثم توارى الثرى في مدفن العائلة ـ رأس النبع.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الثلاثاء 3 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.