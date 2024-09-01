اولادها: جيزال ارملة فيليب باز واولادها:
لويس زوجته ليا مسعود وعائلته
لوران زوجته ارينا بوارو وعائلته
ماريا زوجة جاد يزبك وعائلتها
ايلي زوجته كارول البستاني واولادهما: جوزف وكارل
مارك زوجته غيلين تيياك واولادهما: كلوي ومكسيم
شقيقها: عائلة المرحوم كارلو داندولو
شقيقاتها: عائلة المرحومة ايفا انجيليديس
عائلة المرحومة تريز بافا
عائلة المرحومة يولا اماديو
اسلافها: غابي والمرحومين جورج وشكري وبيار وسلمى شلهوب وعائلاتهم
وعموم عائلات: شلهوب، داندولو، باز، البستاني، تيياك، مسعود، بوارو، يزبك، بريدي، دياب، انجيليديس، بافا، اماديو وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
ريموندا جورجيو داندولو
ارملة المرحوم جوزف شلهوب
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع في الأول من أيلول 2024 مزودة بالاسرار المقدسة.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 2 الجاري في كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ثم توارى الثرى في مدفن العائلة ـ رأس النبع.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الثلاثاء 3 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.