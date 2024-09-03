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تعازي ووفيات
منى تقلا
Lebanon 24
03-09-2024
|
22:34
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مي تقلا، زوجة شارل أدّه وعائلتها
سنا تقلا، زوجة الدكتور جان بيار يارد وعائلتها
لمى تقلا، زوجة الدكتور آلان شيخاني وعائلتها
ينعون بفائق الحزن وفاة والدتهم وحماتهم وجدتهم
منى تقلا
أرملة جوزف تقلا، المولودة مسّوح
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أقيمت مراسيم الجنازة والدفن في الجو العائلي المصغّر.
تقبل التعازي اليوم الأربعاء 4 أيلول من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر في صالون كنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس، شارع مكحول، رأس بيروت.
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