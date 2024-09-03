Advertisement

مي تقلا، زوجة شارل أدّه وعائلتهاسنا تقلا، زوجة الدكتور جان بيار يارد وعائلتهالمى تقلا، زوجة الدكتور آلان شيخاني وعائلتهاينعون بفائق الحزن وفاة والدتهم وحماتهم وجدتهممنى تقلاأرملة جوزف تقلا، المولودة مسّوحأقيمت مراسيم الجنازة والدفن في الجو العائلي المصغّر.تقبل التعازي اليوم الأربعاء 4 أيلول من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر في صالون كنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس، شارع مكحول، رأس بيروت.