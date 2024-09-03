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تعازي ووفيات

أنطوان يوسف نحول

Lebanon 24
03-09-2024 | 22:35
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زوجة الفقيد هند جورج تابت

ابن الفقيد المحامي جو زوجته شيرلي ناكوزي وأولادهما: رنا، أنطوان، ريتا وشربل

إبنته المحامية كارين وإبنها : كارل سليم نجيم

شقيقاه أرملة المرحوم جورج نحول، صونيا إفرام وأولادهما وعائلاتهم
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جان نحول زوجته مهى مغيزل وأولادهما وعائلاتهم

شقيقاته أولاد المرحومة جورجيت نحول زوجة المرحوم اميل ابي شاكر وعائلاتهم

أنطوانيت نحول

أولاد المرحومة جانيت نحول زوجة المرحوم مارسيل الأسمر وعائلاتهم

إبنا حميه الدكتور بشارة تابت زوجته المرحومة ثريا تابت وأولادهما وعائلاتهم

المحامي سهيل تابت زوجته ماريان صهيون وأولادهما وعائلاتهم

أبنتا حميه عايده تابت زوجة الدكتور مفيد جبور وأولادهما وعائلاتهم

ندى تابت زوجة ميشال قازان وأولادهما وعائلاتهم

وعائلات نحول، تابت، ناكوزي، نجيم، إفرام، مغيزل، أبي شاكر، الأسمر، صهيون، جبور، قازان، الكك وعموم عائلات دير القمر في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المرحوم

أنطوان يوسف نحول

مدير رئيسي سابق في لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان

المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الأثنين 2 أيلول 2024 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 4 الجاري في كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية، ثم ينقل الجثمان إلى كنيسة سيدة التلة دير القمر حيث تقام صلاة وضع البخور عند الساعة الخامسة بعد الظهر ويوارى الثرى في مدافن العائلة في دير القمر.

تقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة العطايا الاشرفية قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الخميس 5 أيلول إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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