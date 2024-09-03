أنطوان يوسف نحول

Advertisement

زوجة الفقيد هند جورج تابتابن الفقيد المحامي جو زوجته شيرلي ناكوزي وأولادهما: رنا، أنطوان، ريتا وشربلإبنته المحامية كارين وإبنها : كارل سليم نجيمشقيقاه أرملة المرحوم جورج نحول، صونيا إفرام وأولادهما وعائلاتهمجان نحول زوجته مهى مغيزل وأولادهما وعائلاتهمشقيقاته أولاد المرحومة جورجيت نحول زوجة المرحوم اميل ابي شاكر وعائلاتهمأنطوانيت نحولأولاد المرحومة جانيت نحول زوجة المرحوم مارسيل الأسمر وعائلاتهمإبنا حميه الدكتور بشارة تابت زوجته المرحومة ثريا تابت وأولادهما وعائلاتهمالمحامي سهيل تابت زوجته ماريان صهيون وأولادهما وعائلاتهمأبنتا حميه عايده تابت زوجة الدكتور مفيد جبور وأولادهما وعائلاتهمندى تابت زوجة ميشال قازان وأولادهما وعائلاتهموعائلات نحول، تابت، ناكوزي، نجيم، إفرام، مغيزل، أبي شاكر، الأسمر، صهيون، جبور، قازان، الكك وعموم عائلات دير القمر في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المرحومأنطوان يوسف نحولمدير رئيسي سابق في لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنانالمنتقل إلى رحمته تعالى يوم الأثنين 2 أيلول 2024 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 4 الجاري في كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية، ثم ينقل الجثمان إلى كنيسة سيدة التلة دير القمر حيث تقام صلاة وضع البخور عند الساعة الخامسة بعد الظهر ويوارى الثرى في مدافن العائلة في دير القمر.تقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة العطايا الاشرفية قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الخميس 5 أيلول إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.